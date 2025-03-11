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天氣晴朗潛藏致命威脅 醫曝2大不利因子別做「這件事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天清晨，中部地區籠罩著霧霾，能見度差，空品不良，彰化縣立體育場仍有很多民眾前往運動。記者劉明岩／攝影
今天清晨，中部地區籠罩著霧霾，能見度差，空品不良，彰化縣立體育場仍有很多民眾前往運動。記者劉明岩／攝影

今天清晨，全國各地籠罩著霧霾，能見度差，空品不良，依環境部監測，中部地區今上午達「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色警示等級，許民眾輕忽空氣品質警示燈號，一大早仍跑步運動。醫師表示，近期受環境、氣候影響，身體須承受嚴重空汙、早晚溫差大的雙重打擊，恐增心血管、呼吸道疾病發病機會，建議民眾提高警覺。

新北市土城醫院院長黃璟隆說，近期各地受環境、氣候影響，常有嚴重空汙、早晚溫差大的情形，容易讓心血管、呼吸道收縮，增加血壓不穩定，誘發心血管，甚至是呼吸道疾病機會，而引發心肌梗塞、腦中風，或氣喘、慢性阻塞性肺病（簡稱肺阻塞，COPD），建議空汙嚴重、早晚溫差大時，不要到戶外運動，若要運動應選擇到室內健身房，遠離空汙、溫差的健康威脅。

黃璟隆表示，跑步運動時，一定會用嘴巴呼吸，如果在空汙、溫差的環境下，吸入的都是乾燥、髒汙的空氣，因此建議不要進行劇烈運動，若是一般有氧運動，也應戴口罩，避免吸入大顆粒的懸浮微粒，並保持呼吸道濕潤，降低心血管、呼吸道疾病風險。

黃璟隆提醒，天冷運動前務必做好暖身運動，讓體溫逐步上升，對抗外在溫差的變化，也可以讓呼吸道保持濕潤，避免運動傷害，但很多民眾卻輕忽空氣品質不好的情況，一大早仍從事運動，雖然說運動有利健康，但在不佳的環境運動，更不利於身體健康。

濕潤 運動傷害

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