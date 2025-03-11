漁船用汽油113年度補貼3月31截止 最高2萬3587元
漁業署指出，為減輕漁民成本負擔，漁船用油除免徵營業稅及貨物稅外，享有優惠油價補貼款，113年度漁船汽油補貼已從今年初起受理申請，3月底截止，最高補貼2萬3587元。
農業部漁業署副署長陳建佑今天告訴中央社記者，漁船用油分為2種，柴油部分，在漁民購油時，由漁船加油站直接扣除補貼款及稅款；汽油部分，從98年度起納入補貼，提醒漁民備妥113年度進出港資料，以及本人郵局或農會、漁會信用部金融帳戶資料，向所屬漁會申請。
漁業署統計，汽油補貼，每年約有6000餘艘漁船（筏）主受惠，補貼按漁船噸級、漁筏長度、出海作業日數及時數，依92無鉛汽油113年度平均免稅牌價每公升新台幣23元的14%，加計貨物稅後核算補貼金額，最高補貼2萬3587元。
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