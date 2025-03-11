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空汙大爆發 醫師警示：口罩戴緊！長期吸髒空氣恐肺癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
空汙持續大爆發，半個台灣的空氣品質指標呈現一片橘黃，醫師提醒，戴好口罩過濾髒空氣，盡量減少外出機會。本報資料照片
空汙持續大爆發，半個台灣的空氣品質指標呈現一片橘黃，醫師提醒，戴好口罩過濾髒空氣，盡量減少外出機會。本報資料照片

據環境部空氣品質監測，受到高壓迴流影響，今天半個台灣壟罩在一片灰濛濛的霧霾中，每吸一口氣對身體都是傷害。中山醫學大學附設醫院胸腔外科主治醫師陳志毅表示，短暫的空汙對一般人可能影響不大，但肺部功能不佳者，恐引起支氣管炎、氣喘、肺氣腫，以及誘發鼻過敏、呼吸道疾病。

陳志毅指出，髒空氣從鼻腔吸入，經過氣管到肺部，多數人會因刺激物質敏感而引起咳嗽。而肺部不好的幼童、吸菸者、老年人、肺部疾病患者，容易因髒空氣引起發炎反應而造成疾病發生或惡化。他強調，只要空氣品質變差，通勤或從事戶外活動，都應配戴好口罩。

「空汙是肺部殺手」，陳志毅說，如果吸入髒空氣，會出現咳、痰、悶、喘等症狀，千萬不要輕忽，代表肺功能可能已經受損。他指出，中國大陸飄洋過海來的霧霾常附著有害物質，其懸浮微粒對呼吸道疾病與過敏患者是一大威脅，再加上交通工具、工廠等廢氣，吸進體內宛如慢性中毒。

另外，因吸入髒空氣引起喘、呼吸不順，連帶增加血管、心臟的運作負擔。陳志毅強調，心肺一體，主管呼吸的肺和主管血管的心臟同時對應，空汙的影響不容小覷。尤其，長期暴露在空氣汙染的環境中，確實是罹患肺癌的危險因子，平時應做好自我防護，降低罹病風險。

該怎麼預防空汙呢？陳志毅強調，空氣汙染是無法避免的事情，唯有戴口罩是不二法門，可過濾懸浮微粒以及道路揚塵，避免刺激呼吸道引起發炎。他建議，除了減少外出、戴好口罩之外，在家一定要打開空氣清淨機，並留意「窗戶不要打太開」，保持通風有助於維持室內濕度的平衡。

生活飲食方面，陳志毅表示，目前並沒有任何食物可解決空汙對身體的傷害。他提醒，多留意空氣品質監測網的數值，外出配戴口罩、在家打開空氣清淨機，多一道保護措施。

空氣品質

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