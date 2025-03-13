威滅滅蟑隊有效嗎？網友好評「連鎖消滅、展草除根」友善養寵家庭

夏天氣候環境溫暖潮濕，是小強最喜愛的季節！日本媒體報導：「如果出現一隻蟑螂，就代表家中有100隻蟑螂 」，讓人巴不得把整屋小強一次掃光光！

居家滅蟑不能靠蠻力，還要講究工具，網路常見的威滅滅蟑隊有效嗎？針對躲在廚房縫隙、牆角看不見的蟑螂，該如何解決？

有「資深滅蟑達人」分享長期以來的居家「滅蟑心得」，評比市售各式「滅蟑神器」優缺點，被社群網友封為「博士級滅蟑達人」、「滅蟑界天花板」！

夏天蟑螂出沒，令人不堪其擾，網友熱烈討論居家滅蟑心得。 圖／威滅提供

網友分享4大居家蟑螂藥：蟑螂餌盒成為趨勢

原PO在Dcard分享，身為一個「看到蟑螂就過敏」的人，從大學住宿舍開始，就累積許多滅蟑經驗。後來搬到公寓套房、結婚後住在中部的透天厝，都有和蟑螂交手的經驗。這次挑選4款自己用過的「居家滅蟑神器」和大家分享，希望可以和「厭蟑一族」互相交流。

原PO表示，噴霧式殺蟲劑如「雷達蟑螂噴霧劑」是他早期最常使用的。

● 優點：一看到蟑螂就能拿出來對付它，效果快速明顯！

● 缺點：殺死了一隻蟑螂，還有千千萬萬隻蟑螂！而且噴霧劑聞起來像化學藥劑味，感覺傷敵一千、自損八百。

他也使用過「必安住水蒸滅蟑劑」，原PO說：

● 優點：效果很好，連躲在廚房櫃子裡、衣櫥裡的蟑螂都能消滅，蟑螂屍體遍布全家。

● 缺點：使用上比較麻煩，需要在外面晃五個小時以上再回家，用完後廚房所有的碗盤都要拿出來清潔，真是好大的工程！也會擔心居家會不會有水煙殘留、影響自己的健康。

近年流行的「一點絕凝膠」也有這些特色：

● 優點：凝膠沒有味道，用了以後會有效果。

● 缺點：價格最貴。愛美松的成分作用時間較長，實際使用後大約1-2週效果才會開始比較有感。效果只能維持3-6個月，沒有定期施打容易失效。而且咖啡色的凝膠殘留在廚房縫隙，熊熊一看還以為是小強屍體。每看一次，心裡就阿雜一次，加上養狗後怕狗狗誤食，就不敢用了。

近期原PO最常用的是簡單方便的蟑螂餌盒。

● 優點：對有寵物和小孩的家庭來說，安全性較高，也不用另外花時間清理。

● 缺點：每個品牌作用時間不一樣，效果也不太相同，要慎選品牌。

他特別提到目前家中使用的是威滅滅蟑隊，能深入縫隙，不會影響美觀，連鎖作用整窩消滅，他在家裡廚房的流理臺下、冰箱下的縫隙、排水孔、垃圾桶旁各放置一盒，放了兩、三天後，晚上回家不時會現蟑螂屍體，對於一個每天和時間賽跑的上班族，這是最輕鬆省事、效果又好的居家連鎖殺蟑方法！

網友分享具連鎖殺蟑效應的高效蟑螂餌盒，對養寵物及有小孩的家庭安全性較高。 圖／威滅提供

威滅滅蟑隊有效嗎？編輯開箱體驗告訴你！

貼文PO出後，吸引網友熱烈討論：「威滅滅蟑隊真的有效嗎？」相較市面上其他品牌蟑螂餌盒，威滅滅蟑隊究竟有何獨到之處？

根據品牌官網說明，威滅滅蟑隊有以下特色：

● 威滅蟑隊特色１：有效成分為芬普尼，與愛美松相比作用時間較快，經實驗證明，1天內可消滅9成蟑螂。縫隙餌盒有9種誘食配方，誘食率大大升級。

● 威滅滅蟑隊特色2：專為狹小縫隙設計，可放置於蟑螂喜愛躲藏的暗處死角，提高接觸率。

● 威滅滅蟑隊特色3：蟑螂食用後，藥性會被帶回巢穴，能連鎖消滅多種蟑螂，達到整窩殲滅，且藥效可持續1年。

編輯實際開箱體驗，威滅滅蟑隊蟑螂餌盒拆封即可使用，還可配合家中裝潢選擇經典黑色款和木紋款，更有專為小縫隙設計的款式！餌盒有安全防護設計，不怕寵物和小孩誤食。

威滅滅蟑隊效果經過專業檢驗且具有環境部許可證，可安心地放置在廚房，編輯真的有看到小強跑進去，隔天真的可以看到地上有蟑螂屍體！

對於飛天大蟑螂、飆速小蟑螂，甚至抗藥性蟑螂也有效，用了快1年，還是可以看到蟑螂屍體！是效果與安全兼備的居家連鎖滅蟑好物，尤其是對寵物家庭非常友善。

如果家住在低樓層、或是市場附近，這種蟑螂重災區，建議可定期使用水煙式殺蟲劑，把櫥櫃裡、牆角縫隙中的蟑螂一次除滅，再搭配威滅滅蟑隊「定點巡邏防護、連鎖消滅」，達到更全面、加倍的效果。

威滅滅蟑隊蟑螂餌盒可深入廚房、家具、電器角落縫隙，美觀且高效。 圖／威滅提供

天然滅蟑方法，搭配積極性防護餌盒效果更好

除了威滅滅蟑隊蟑螂餌盒，也有一票過來人提出不用額外花錢的「天然滅蟑方法」，例如：

1. 肥皂水：利用泡沫肥皂水堵住蟑螂氣門，讓蟑螂窒息而死。也有網友分享「萬用清潔劑—法國黑肥皂，可用來拖地板，或噴灑於廚房流理台、浴廁等蟑螂常出沒的地方。

2. 防蟑噴霧：在200cc的水中加入20滴精油和1小匙鹽巴，拖地後再倒入排水孔，阻斷蟑螂進出。

3. 精油：讓居家散發蟑螂討厭的味道，精油可選擇尤加利、茶樹、檸檬草、橙香等。

雖然以上方法天然溫和又安全，但若家中已出現蟑螂、或蟑螂出入口多的居家，恐怕無法根除問題。

威滅滅蟑隊蟑螂餌盒是受到網友好評的居家連鎖滅蟑好物，可以快速消除小強大軍。 圖／威滅提供

想要快速、有效殺蟑，又要避免小孩或寵物誤食，不妨選擇威滅滅蟑隊這類滅蟑餌盒，能深入牆角等隱蔽區域，連鎖殺蟑，快速消滅整窩小強，提高防治效果，維護居家環境品質，是養寵家庭必備的連鎖滅蟑必殺技，也是懶人一族最方便的滅蟑秘密武器！