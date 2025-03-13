超強「滅蟑神器」！小強出沒免驚～網友大推：用1次全消失

「啊~~有小強！」發現蟑螂在家中出沒，是不是讓你感到超崩潰？看見一隻蟑螂在廚房趴趴走，代表還有一群蟑螂隱藏在看不見的地方。尤其天氣變化或季節交替時，蟑螂更會在家中廚房、餐廳、浴室無所不在。除了拿拖鞋伺候，是否還有更高效、免沾手的「滅蟑神器」，讓家中再也看不到小強出沒？

換季時蟑螂出沒，需要使用高效、免沾手的滅蟑神器，杜絕小強橫行。 圖／威滅提供

看看網友怎麼說？居家滅蟑神器大PK

有網友在PTT討論版PO文，表示「過年大掃除，已經把家中各角落都打掃得乾乾淨淨，沒想到年假回來，卻發現蟑螂橫行，在廚房、牆縫和櫃子縫隙間亂竄，而且怎麼殺也殺不完！」

貼文PO出後，引發網友熱烈討論，有網友推薦傳統滅蟑方法，表示「水煙、噴霧劑可以有效地把整窩小強趕盡殺絕。但這些毒性很強，使用時人千萬不能待在家，要等幾個小時刺鼻的氣味消散後再回家」。

也有網友試用「捕蟑屋」後表示，「現代蟑螂是不是也進化、變聰明了？我把產品放在廚房一個星期，竟然只抓到一隻，還有其他99隻蟑螂在外面跑！」

其中討論度最高的是一點絕2% 蟑螂凝膠鉺劑，但正反面聲浪不相上下。有網友表示「方便」、「有效」，也有網友表示「用了以後短期看不到效果，要等待好久才見效」、「對我家蟑螂的品種似乎沒有效」、「很容易忘記3個月要補打，一忘了強哥又出現了」、「對於從外面一直爬進來的蟑螂沒什麼用」。

全聯販售多款滅蟑神器，吸引網友熱烈討論。 圖／威滅提供

年輕「脆友」狂推這款，免沾手滅蟑大魔王

近期在新興的社群平台Threads中，也有一票「脆友」推薦全聯賣的威滅凝膠。

蠻多網友表示「用了隔天，我真的看到蟑螂吃了藥後掛在半路上，覺得這個不錯」、「我家中的小強對一點絕開始抗藥了，所以我改用威滅，覺得CP值超高，一條8g只要一百多塊，用了以後隔天就看不到蟑螂，一直到現在」、「威滅這牌子的殺蟑螂和螞蟻藥都非常好用，主婦認證！全聯就買得到超方便！」、「自從用威滅凝膠後，整整一年都沒再看到蟑螂在我家爬來爬去，只看到橫屍遍野…不誇張XD」

還有大一新鮮人表示，「第一次自己住宿舍，看到蟑螂我整個人都麻了，打電話回家求救，爸爸叫我到全聯買威滅，它是針筒式的蟑螂藥，不用沾手，我在宿舍各個角落縫隙點好點滿，用一次蟑螂全消失了！」

更有就讀昆蟲系的網友專業分析威滅凝膠：

1. 威滅有11種強力誘食配方，是利用多種化學配方吸引不同蟑螂，因為不同品種的蟑螂對食物的喜好都不同。

2. 蟑螂吃了24小時內死亡率可達九成，且經實驗證實威滅凝膠在抗藥性蟑螂中仍具有高致死性。

3. 利用蟑螂會分食屍體的的特性，在3天內可以讓大部份同窩蟑螂一起滅絶，也就是所謂的「連鎖殺蟑」。

4. 藥效長達一年，一年換一次就好，省事很多。

社群平台Threads「脆友」推薦全聯賣的威滅凝膠，認為CP值高、效果好，用一次蟑螂全消失了！ 圖／威滅提供

簡單又省錢！網友的實用滅蟑妙招公開

網友也盛傳推薦許多「自然系滅蟑妙招」，使用更天然、無毒的方式有效的驅逐小強：

1.肥皂水滅蟑：利用肥皂的界面活性劑溶掉蟑螂氣門的油脂，讓蟑螂窒息而死。

2.橙皮檸檬皮驅蟑：檸檬、柑橘是蟑螂不喜歡的味道，是天然的驅蟑方式。

3.小蘇打與糖粉誘餌：將小蘇打粉和糖粉以1:1調和灑在蟑螂常出沒的地方，讓蟑螂慢慢死亡。

4.保持環境乾燥和清潔：食物殘渣、廚房油污、潮濕環境都會滋生蟑螂，保持環境清潔才能防止蟑螂入侵。

5.縫隙封堵：定期檢查家中管道、門窗的縫隙；排水孔建議經常刷洗，不使用時加蓋，避免蟑螂鑽進屋內。

網友分享簡單又省錢的居家滅蟑妙招。 圖／威滅提供

環保署推薦滅蟑方法：3大治標方法提高成效

環保署*也提供民眾防治蟑螂「3不1主動」治標原則：「不給吃」、「不給住」、「不給來」、「主動攻擊，一網打盡」，消滅蟑螂不僅要選對工具，也要從環境管理和日常預防著手。

在主動攻擊方面，環保署推薦3大治標步驟：

【環保署推薦蟑螂治標方法1】使用噴霧劑

使用噴霧劑在蟑螂經常出沒處，上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂接觸到藥劑就會死亡。

【環保署推薦蟑螂治標方法2】使用殺蟑餌盒

利用蟑螂的趨觸性，選擇連鎖殺蟑的滅蟑餌盒放置在家中狹窄縫隙處，可大幅提升誘食率。

【環保署推薦蟑螂治標方法3】使用殺蟑凝膠餌劑

這是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品。建議民眾選擇多種配方的殺蟑凝膠餌劑，施藥於裂縫、牆角、縫隙中，可有效殲滅多種蟑螂。

想要小強不再來，滅蟑不僅要注重短期效果，還需從源頭預防蟑螂滋生，治標也治本！平時做好居家環境清潔，搭配專業的滅蟑工具，是防堵小強的不二法門。藉由不沾手的殺蟑凝膠餌劑，因為高效性和長效作用，不僅可徹底滅絕蟑螂，效果還能維持一整年，成為了現代家庭必備的滅蟑神器！

*環保署資料來源：https://topic.moenv.gov.tw/evsu/cp-267-8424-f4a41-8.html