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小籠包蒸籠不能洗？他喊「小心吃到鼻涕」兩派吵翻 專家：不洗比馬桶髒18倍

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣美食小籠包或是肉粽使用的竹蒸籠，如果清潔沒有做好，又擺在潮濕處未晾乾，就非常容易發霉，藏汙納垢。示意圖／ingimage
台灣美食小籠包或是肉粽使用的竹蒸籠，如果清潔沒有做好，又擺在潮濕處未晾乾，就非常容易發霉，藏汙納垢。示意圖／ingimage

小籠包作為知名的台灣美食，一直以來都吸引了許多國外遊客。最近一名網友卻在社群平台上抱怨，在餐廳看到有人將使用過的沾醬盤、垃圾和擤過鼻涕的衛生紙丟進小籠包的蒸籠內。他認為蒸籠是不能洗的，需要重複利用，呼籲大家不要再將垃圾丟進蒸籠裡，小心「吃小籠包小心吃到別人的鼻涕」。

一名網友在「Threads」發文抱怨「台灣一大堆腦包把垃圾往蒸籠裡面丟」。從文中圖片看到，一個湯包蒸籠裡，被放置了還有剩餘醬汁的沾醬碟、衛生竹筷、使用過的紙巾，猶如一個垃圾回收桶。

原PO指出，小籠包使用的「蒸籠是不能清洗的」，因為店家為應付絡繹不絕的客人，蒸籠須不斷地重複利用，所以不能也沒有時間清洗，而且洗了會殘留清潔劑的味道，蒸食物會有異味，最多只能水沖一下，根本不算洗過。呼籲大家：「不要再把垃圾往裡面丟或是把蒸籠當成碗」。

貼文引發討論，有網友留言附和，「以前在湯包店上班，蒸籠真的沒在洗，生意還是好到嚇嚇叫」、「我以前打工的地方，老闆娘女兒跟我說那個蒸籠紙很貴，要重複使用」、「以前在某家打工，蒸籠紙叫我用抹布擦」、「昨天才去吃一間沒洗蒸籠，只洗布的，洗完布馬上舖下去蒸下一籠」。

但也有不同意見的網友反駁，「蒸籠是可以洗的喔～」、「曾經洗到手軟」、「做夢吧，誰說不能洗？洗過都會長蟑螂了，不洗會是什麼鬼樣子…」、「蒸籠要洗的，不然麵粉液體跟油脂會讓它發霉發臭」、「不只會洗，還會進機器高溫殺菌唷！」。還有打過工的網友認真解說，「蒸籠紙會換，隔絕湯包或小籠包的皮沾黏之外，還有利於客人丟垃圾進去，讓我們拉著角直接丟進垃圾桶不碰到垃圾；蒸籠會洗，甚至我老闆還會蒸過殺菌晾乾，不然你以為墊那張要幹嘛？寫情書給老闆嗎？」

根據「華視新聞」報導，使用木頭或竹編材質的蒸籠，因不容易晾乾，未消毒完全，很容易充滿細菌、蟑螂及蟲卵，若使用一個月不清洗，存留的肉汁、澱粉、食物殘渣等，會讓蒸籠的細菌數含量比馬桶高出16到18倍。

小籠包 蟑螂

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