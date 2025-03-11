喪屍煙彈年增132倍！ 民團盼禁止類菸品

「《菸害防制法》沒有修法禁止持有電子菸，恐成為販毒新破口，盼立法全面禁止！」國教行動聯盟、媽媽盟等民團與綠委林月琴、藍委廖偉翔與白委陳昭姿召開記者會，強調喪屍煙彈（依托咪酯）混合電子菸已成為危害國人最嚴重的新型毒品，呼籲全面禁止電子煙與類菸品。林月琴強調，政府應建立電子菸廣告的數位監管機制。

修法管制範圍不足

衛福部正推動《菸害防制法》修法，強化電子煙與類菸品管制，修法雖有進展，但「持有電子煙未禁止、網路廣告監管不足、執法受限」等問題仍未解決，因此國教行動聯盟、全國家長團體聯盟、董氏基金會、台灣癌症基金會、媽媽盟、台灣共善促進協會等六大團體召開記者會，表示支持修法，但政府應更積極防治。

國教盟理事長王瀚陽表示，依食藥署統計，喪屍煙彈（依托咪酯）2024年1到10月驗出高達2905件，較2023年同期年增132倍，喪屍煙彈已成為危害國人最嚴重的新型毒品，目前的修法版本雖有全面禁止電子煙與類菸品，並要求網路平台於24小時內移除違規電子煙廣告，但未明確禁止「電子煙之持有」。

主動監測 擴大罰則

六大團體修法陳情書也指出，根據修法草案，網路平台若接獲政府通知未移除廣告，最高罰200萬元，但並未強制業者「主動監測」電子煙廣告。違規廣告依舊氾濫，業者可持續利用網路行銷電子煙毒品，執法時效嚴重落後。因此他們希望全面禁止「持有」電子煙與類菸品，主動監測電子菸廣告並加重罰則至5百萬元，販售含毒電子煙者應處7年以上徒刑。

「電子菸網路廣告一堆，網路平台缺乏監管責任！」民進黨立委林月琴也說，即便法規已經明確禁止，但網路違規販售仍然持續，缺乏有效的下架機制，電商與社群平台未落實監管，導致非法交易猖獗。她呼籲，4面對新興菸害，政府必須更強力應對，嚴格取締網路非法販售，同時建立心理支持與戒除管道。

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