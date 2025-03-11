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影／海風號3個月載客率97％ 新路線秘境車站2分鐘到海邊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影

台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航，台鐵公司委外經營的雄獅旅遊表示，冬季路線新竹至台中路段載客率達97％，待夏季路線上路後，台灣將有10種觀光列車，「全球密度最高」，盼透過觀光列車及秘境車站介紹當地文化及發展當地觀光。

海風號夏季路線配合台灣氣候，挑選壯麗太平洋海景路線，並安排沿途獨具特色的地方車站與風景，沿途停靠南港、大里、頭城、礁溪、宜蘭；夏季路線運行時間每周五、六、日，運行期間為4至10月，單程價格為3600元。

特色景點包含頭城地份小鎮、百年古蹟十三行街屋、開漳媽祖廟慶元宮；最靠近海邊的大里車站，待台鐵4月完工全新步道後，2分鐘即可抵達海邊，堪稱此路線的秘境車站；猴洞車站除外界知曉的貓村外，最重要是探索當地礦業歷史。

海風號限定甜點是與台北知名排隊名店，及米其林星廚指定烘焙坊「月烘焙工作室 Moon Baking Studio」，運用海洋元素及當地食材打造海風號專屬甜點；另設計獨家紀念商品，如海風號模型積木、萬年曆，及與臺虎精釀合作推出的「海風號」海鹽檸檬艾爾酒款。

獅旅遊國旅暨全球鐵道總經理王岳聰說，觀光列車可帶動區域經濟，目前台灣可欣賞到海景的觀光列車僅海風號及藍皮解憂號，而海風號是用EMU500改裝，全列車共4節車廂；先前推出的冬季路線新竹往返台中路段上線後大受好評，開賣3個月4000人次搭乘，載客率達97％，59個座位幾乎班班客滿，若有空位，就是訂位者臨時無法搭乘。

王岳聰表示，海風號今天上午10時於雄獅旅遊官網正式開賣，4月12日正式上路；另外，即將上路的「山嵐號」也將於4月19日首航，山嵐號與海風號一樣，都是由EMU500型電聯車打造，以山景、海景景色變化，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，結合地方創生。

海風號觀光列車以「四季變化與大自然」為靈感，車體外觀以湛藍和翠綠色調為主，展現台灣近海的獨特色彩，營造清新生動的視覺效果。飲品發想來自海風號行駛路線為海岸線，加上車體外觀湛藍及翠綠色的漸層，以一年四季皆有生產的台灣國迷水果芭樂汁為低幾，呈現台灣海島國家，海與寶島的聯繫。

台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。記者林澔一／攝影

觀光列車

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