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「海風號」列車夏季新路線 吃甜點賞壯麗太平洋海景

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
「海風號」推出夏季旅遊新路線，沿途有壯麗的太平洋海景。記者林澔一／攝影
「海風號」推出夏季旅遊新路線，沿途有壯麗的太平洋海景。記者林澔一／攝影

台鐵觀光列車「海風號」推出夏季旅遊新路線，由南港往返宜蘭，將於4月11日正式上路。冬季路線新竹-台中段廣受好評，新的夏季路線配合台灣氣候，挑選壯麗的太平洋海景路線，並安排沿途探訪海線獨具特色的地方車站與風景；在頭城車站會帶領旅客走入地方小鎮，漫步百年古蹟「十三行街屋」，並前往當地重要信仰中心開漳媽祖廟慶元宮參訪，深入體驗在地人文歷史。

此次餐點邀請台北排隊名店，米其林星廚指定烘焙坊「月.烘焙工作室 Moon Baking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點，如宜蘭确溪鴨賞與綿密芋泥搭配的「芋泥鴨賞堡」；招牌麵包結合海風號主題製作的「海風紅豆奶油餐包」；以台灣在地茶葉為基底製作的「花香茶韻可麗」。更有如童話夢幻的「莓果紅蝴蝶結」，及夏季路線限的定冰淇淋碧螺春和紅石榴口味，帶來美味與夢幻交織的列車體驗。還有獨家紀念商品「海風號」模型積木、萬年曆、及與台虎精醲合作推出「海風號」海鹽檸檬艾爾酒款，延續海線鐵道旅行的美好回憶。

「海風號」推出夏季旅遊新路線，由南港往返宜蘭。記者林澔一／攝影
「海風號」推出夏季旅遊新路線，由南港往返宜蘭。記者林澔一／攝影
台鐵觀光列車「海風號」推出夏季旅遊新路線，由南港往返宜蘭，將於4月11日正式上路。記者林澔一／攝影
台鐵觀光列車「海風號」推出夏季旅遊新路線，由南港往返宜蘭，將於4月11日正式上路。記者林澔一／攝影
台北排隊名店「月.烘焙工作室 Moon Baking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點。記者林澔一／攝影
台北排隊名店「月.烘焙工作室 Moon Baking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點。記者林澔一／攝影
夏季路線由「月.烘焙工作室 Moon Baking Studio」為海風號特製專屬甜點。記者林澔一／攝影
夏季路線由「月.烘焙工作室 Moon Baking Studio」為海風號特製專屬甜點。記者林澔一／攝影

觀光列車

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