反核團體質疑核三耐震未補強 專家：沒必要杯弓蛇影

今天是311福島核災14周年，反核團體召開記者會痛批在野黨延役核電的修法不談核安。清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，福島核災後台電自行提出斷然處置措施，台灣核電廠的防震設計規格也非常高，在核安方面也能得到確保，因此不必談到地震就馬上聯想到核電廠一定會有危險。

全國廢核行動平台金早召開記者會指出，依據台電做的「核能三廠地震危害與篩選報告」，顯示核三廠東側緊鄰恆春活動斷層，西側外海有逆衝斷層，如果此處發生地震，地表加速度可達1.384g，遠超核三廠可以安全停機的耐震強度0.72g，如今相關的耐震補強措施都八字還沒一撇，質疑如何確保核三如果持續使用和安全運轉。

葉宗洸表示，台電的核能事業部一直是核安維護的優等生，也是全球前5名，在福島核災事故之後，台電還自行提出斷然處置措施，可進一步強化核安工作，以避免類似福島的事故在台灣發生，此舉還得到全球沸水式反應器同業的認同，這樣的技術更能夠強化台灣核電廠的運作安全。

葉宗洸指出，當全球重新考慮核電時，台灣就不能在全球潮流中置身事外，西班牙原本2027年要達到非核家園，但為了淨零碳排目標已經放棄非核，也轉而續用核電；義大利也在重新考慮續用核電。當大家都希望降低碳排減緩暖化對全球的衝擊，而且又要供電穩定，首選當然就是核電。

葉宗洸說，台灣對核電應該要更有信心，核電廠的耐震設計和防震係數都有考量進去，規格都非常高，因此不必講到地震就聯想到核電廠會發生危險，沒必要杯弓蛇影。

核四前廠長王伯輝表示，今天是福島核電廠事故的日子，福島事故讓台灣的領導人有藉口犧牲核電，換成風電及光電，然後再高價的向民間購電，這個錯誤的政策定了，到底要虧多少才能停？台電今年1月份已經虧了97億。

王伯輝指出，台灣目前的發電量近8成都來自火力，目前天然氣及燃煤價格都平穩，台電組織結構也沒有改變，怎麼會虧了近百億？因為風電的單價實在太貴了，外購風電和光電，以及放棄核電等，才是台電虧損的主因。

王伯輝說，今年5月台灣就是一個非核之島，全世界反核的國家僅剩不到幾個，義大利也要用核電了，德國政府也開始鬆動了，反觀台灣，一個能源政策的錯誤卻要全民埋單，人民不埋單卻用漲電價來相逼，這樣合理嗎？這種方式可長久嗎？