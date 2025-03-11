部立醫院加開類流感、腸胃炎門診 首週看近千人次

因應天氣變化與將到來清明兒童節連假，全國衛福部立醫院6日起加開類流感及嚴重腸胃炎門診。衛福部今天公布，首週看診近千人次、平均每天269人次，估清明連假後進高峰。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會今天透過新聞稿表示，為提供類流感症狀及嚴重腸胃炎病患快速醫療服務，衛福部所屬全國21家綜合醫院，自3月6日起加開類流感及嚴重腸胃炎門診，目前每月加開924診。

據衛福部統計，迄今已服務將近千人，又以上週六（8日）、日（9日）2天共看537人次病人最多，包括類流感224人、腸胃道313人，平均一天269人次，預估在清明兒童節後將會進入高峰。

衛福部表示，根據疾病管制署最新監測資訊，類流感門急診就診人次近期呈下降趨勢，惟急診就診百分比高於流行閾值，處流行期。

醫福會執行長林慶豐表示，社區呼吸道病原體以流感病毒為多，並以A型H1N1為主，呼籲民眾仍不得掉以輕心；如出現類流感及嚴重腸胃炎症狀，可就近洽部立所屬醫院提供快速服務，避免集中至大醫院急診，造成急診壅塞。將視就診、急診壅塞情形，滾動式檢討。