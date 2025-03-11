擴散條件差13測站拉警報 彰化至台南空品亮紅燈

日本是不少國人出遊的首選，不過日前有台灣人到沖繩租車自駕，在過程不小心造成車輛毀損，卻刻意向業者隱瞞，直接被業界列為黑名單。對此，台北駐日經濟文化代表處也表示，少部分人士的不誠實，反而損害到對全體台灣人的信用，代表處也提醒，日本修車費用昂貴，租車時應加買足額保險（對人／對物賠償），以免發生車禍無力負擔各項賠償金。

2025-03-11 11:15