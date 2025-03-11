東海岸運動觀光 3大活動5月起跑搭雙層巴士邊動邊玩

觀光署東海岸管理處去年起推出賽事觀光品牌「旅動東海岸」，包含馬拉松、自行車及秀姑巒溪泛舟；東管處表示，今年賽事5月起跑，且首度與雙層觀光巡迴巴士合作，要讓選手及親友飽覽花東美景。

運動觀光也是未來觀光發展趨勢之一，交通部觀光署東海岸管理處今天舉行「2025東海岸運動觀光活動」全國記者會，邀請藝人王心恬及土耳其單車女孩徐甘舒擔任活動代言人。

東管處指出，今年在東海岸打造自行車旅遊品牌「馬到成功168」，今年8月將與台東縣政府合作，舉辦電輔車達人帶路自行車活動，透過在地達人與專業領騎導覽人員，帶領民眾騎乘電輔車，並講解當地歷史、文化及美食等。

東管處表示，為提高旅客騎乘自行車意願，將持續在台11線東海岸沿線規劃電輔車出借站點，並與台9線台鐵花東租車站點合作，也規劃都蘭、成功及長濱等區域騎乘路線。

東管處指出，長濱雙浪金剛馬拉松被譽為全台最美馬拉松，今年預計5月4日登場，分為全馬組、半馬組及7.5公里迷你馬組，提供煙燻飛魚、長濱金剛米棒或長濱米等。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽方面，東管處表示，今年預計在6月8日登場，除了有標準鐵人三項、鐵人兩項組及純泛舟組外，今年增加電輔車組，讓民眾可輕鬆參與。

東管處指出，今年也首度與雙層觀光巡迴巴士合作，在長濱馬拉松及秀姑巒溪泛舟鐵人三項兩賽事前1天出發，搭配隨車導覽人員，要讓選手與親友飽覽台11線、台9線美景。