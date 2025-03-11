我國觀光列車密度全球最高 海風號開賣三個月4千人次搭乘

台鐵委外經營的雄獅旅遊海風號觀光列車再度升級，將在4月11日迎來新的夏季旅遊路線，並在11日開始販售車票。雄獅旅遊國旅暨全球鐵道總經理王岳聰指出，目前目前海風號在去年底上線後，載客率達97%，此外，在今年我國觀光列車也將迎來第10輛，將成為觀光列車全球密度最高國家，目前甚至也有接獲許多企業來詢問，是否能夠包車辦理活動，預計今年有望能夠有更多行駛的時段。

雄獅旅遊指出，海風號夏季路線配合臺灣適宜的氣候，因而挑選壯麗的太平洋海景路線，並安排沿途探索海線獨具特色的地方車站與風景，如頭城車站帶領旅客走入地方小鎮，另在大里車站是距離大海最近的車站，搭配台鐵預計於4月底完工的全新步道，下車步行2分鐘即可抵達海邊；猴硐車站，由在地專業導覽老師帶領探索臺灣礦業歷史，並一覽完整保存的礦產文物。在餐點部分，也邀請台北知名排隊名店及米其林星廚指定烘焙坊「月. 烘焙工作室Moon Baking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點。，

王岳聰表示，目前國內的觀光列車旅遊已經越來越興盛，下周預計還要曝光今年全新推出的「山嵐號」，202年我國共計就有有10輛觀光列車，將成為全球觀光列車密度最高，海風號在去年底上線後，就銷售一空，至今營運三個月載客率都有達到97%，目前也常常有消費者來反應訂不到的狀況。

至於在國內外旅客部分，王岳聰說，主要還是以國人為主，因為一開賣就都被國人搶購一空，不過也確實陸續有接到海外的觀光客詢問，希望能夠來搭乘，主要以港澳旅客為主，另外，海風號在去年底至2月底為止已逾4千人次搭乘，另外近期也有接獲企業來詢問包車的需求，約有30-40家企業來詢問了，目前海風號主要是周五、六、日行駛，如果企業包車上線後，應該會增加行駛的時間。

雄獅旅遊指出，團體遊程方面，特別企劃結合沿線區域多家五星飯店推出獨家專案，主打行程如搭乘海風號列車，享最難預訂的「島語」自助餐及入住全新台北漢來大飯店，一次體驗鐵道、住宿、美食三重享受，每人8,499元起；漫步外澳沙灘踏浪，搭配新開幕凱渡廣場酒店的升等海景房及自助晚餐，並獨家享江振誠主廚餐廳archi藝廚特製紅心芭樂冰淇淋，每人9,500元起；或安排國際五星礁溪寒沐酒店，享海風號專屬迎賓特調，4月限量團型每人9,900元起；若想放鬆身心，可選擇福隆福容大飯店海景房品飲粉紅氣泡酒、瓏山林飯店升等雙湯房型，晶泉丰旅享袖珍紅龜粿在地小點等不同團體行程專案，二日遊每人8,499元起。其中，雄獅（2731）獨家推出環島五日遊，精心規劃搭乘三大觀光列車，一次體驗多元鐵道魅力，每人29,900元起。