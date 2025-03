戴假牙享受美食「2大細節」不可忽略！早晚5分鐘「1+1」把假牙照顧好，全方位穩固密合、舒適沒煩惱！

春遊聚餐,親友敘舊、帶爸媽吃好料,除了要挑選長輩愛吃的菜色口味、舒適的裝潢氛圍感,還有2大細節也不可忽略!戴假牙的長輩面對滿桌山珍海味,往往會進入「選擇障礙」超糾結:吃這個怕殘渣卡牙縫?吃那個擔心假牙會跑位?長輩說不出口的煩惱,需要子女更多貼心關注,幫長輩選擇全方位穩固密合、吃東西不怕卡殘渣的假牙黏著劑,以及簡單、好用的假牙清潔錠,才能讓長輩真正享受眼前美食。

聚餐想要開心吃喝,就要幫長輩選擇全方位穩固密合又舒適的假牙黏著劑,以及簡單好用的清潔錠。 圖/李清宇 攝影

很多假牙配戴者表示,戴假牙以後,好多以前愛吃的食物,像是蘋果、堅果、花生糖都不能吃了,就是因為擔心假牙不夠穩固密合,吃東西的時候容易跑位和卡殘渣。有些人甚至連最愛喝的咖啡跟茶也戒了,就是擔心假牙染色。不敢自在地講話和大笑,擔心一不注意,假牙會掉出來,感覺好沒自信!每次外出聚餐,都像是一場耐力大考驗,看著美食當前,只能忍耐忍耐再忍耐……,真懷念從前想吃什麼、就吃什麼、自信開懷大笑的時光!

假牙若不夠穩固密合,只要咬硬一點的東西,就會擔心假牙跑位,也容易卡渣、產生異味。 圖/李清宇 攝影

早晚假牙保養1+1 ,樂活人生so easy

其實,長輩配戴假牙就是為了可以更好的享受樂活人生,但常常卻因為假牙不夠穩固密合,或清潔不徹底,導致理想和現實總是有段差距,反而造成日常生活不便,甚至影響口腔健康如卡食物殘渣、牙齦不舒服、口腔異味和殘留牙漬等問題。這些消費者心聲,假牙保養領導品牌「保麗淨」都聽到了!貼心提供早晚使用的兩大產品系列「假牙黏著劑」和「假牙清潔定」,每天假牙保養1+1,全天候照顧好假牙,享受美食、聚會社交沒煩惱!

早上配戴假牙的關鍵就在「穩固」、「密合」、「舒適」三大重點! 保麗淨好穩固系列假牙黏著劑是具有科學實證雙重功效的進階系列產品,其中最新上市的保麗淨好穩固「全方位密合」假牙黏著劑,可達到長效穩固、全方位密合,有效減少食物殘渣阻塞與假牙晃動。而對於剛適應佩戴假牙、或容易感到牙齦不舒服的長輩,保麗淨也有另一款好穩固「舒適護齦」假牙黏著劑,透過獨特氣墊緩衝技術,阻隔假牙摩擦牙齦,減少牙齦壓力,保護牙齦又舒適。

保麗淨好穩固系列針對消費者不同需求推出兩大雙重功效產品。好穩固全方位密合「穩固+密合」幫助克服卡食物殘渣的痛點;好穩固舒適護齦「穩固+舒適」幫助舒緩假牙摩擦牙齦的不適感。 圖/保麗淨提供

要更自在的佩戴假牙,清潔也是不可或缺的一環。保麗淨假牙清潔錠擁有4合1 潔淨配方,經實證能有效去除並減少99.9%細菌**及病毒***孳生,不刮假牙又能去除異味。每天只需要5分鐘快速清潔,輕鬆就能幫長輩維持口腔健康,也能更舒適的享受生活。 保麗淨不僅是專業牙醫首屈一指的推薦品牌,更是金馬影后陳淑芳長期愛用品牌。

假牙保養1+1,天天早晚簡單3步驟、5分鐘搞定!

假牙照護1+1步驟非常輕鬆簡單,使用假牙黏著劑只需記得三步驟:「沖、塗、咬」。使用時先將假牙「沖」水清洗、「塗」上假牙黏著劑、戴上假牙後輕輕「咬」合,就完成了。晚上做清潔時,先用溫水漱口,在牙齦邊緣輕輕一摳,即可取下。接著使用保麗淨假牙清潔錠浸泡5分鐘,就能輕鬆去除細菌和污漬,長期保持清潔與清新。

使用保麗淨產品,透過「沖、塗、咬」3步驟,就能穩固密合,舒適一整天。 圖/保麗淨提供

天天使用保麗淨假牙清潔錠浸泡5分鐘,可深入假牙縫隙和死角,去除細菌和污漬,保持假牙清潔與清新。 圖/李清宇 攝影

如專業醫生常提醒的照顧假牙和照顧真牙一樣重要,早晚天天使用保麗淨1+1專業假牙照護法寶,穩固舒適又潔淨清新,不只能顧好口腔健康,生活也更自信多彩!

金馬影后陳淑芳長期愛用品牌保麗淨,專業假牙照護法寶早晚1+1,讓長輩生活更隨心所欲。 圖/保麗淨提供

