喪屍煙彈滲透校園 民團轟：菸防法難擋新型菸品、毒品

國健署3月4日預告修正「菸害防制法」部分條文草案，增訂二大重點，分別為電子煙、加熱菸等違法菸品沒入規定及強化網路違法廣告行銷管制。民團質疑，修法內容有漏洞，尤其是防範毒品與菸品問題有灰色地帶，業者可利用電子菸掩飾毒品，讓民眾誤入歧途，特別是不了解菸害的青少年恐受害。

國教行動聯盟王瀚陽理事長表示，「菸害防制法」新法自113年3月22日上路至今，強化電子煙與類菸品管制雖有進展，但「持有電子煙未禁止、網路廣告監管不足、執法受限」等問題仍未解決，導致新型毒品持續氾濫，喪屍煙彈年增132倍，在不知不覺中滲透校園內。

立委陳昭姿表示，去年6月就收到一位媽媽的陳情，孩子吸食含有毒品的電子煙，但警察局拒絕受理，後來找到食藥署，但當時喪屍煙彈（依托咪酯）未列管制藥品，法規落後毒品氾濫速度。直到後來發生數起毒駕死亡車禍，衛福部才召開審查會議。

陳昭姿認為，法務部其實可以同步進行審查作業，但是衛福部、法務部各唱各的調，造成社會問題後才火速完成法制作業。她說，電子菸本來就是禁止的物品，現在又成為毒品的載具，甚至流入校園。許多老師發現學生吸食，但是無力處理，政府應盡快立法重罪重罰。

立委廖偉翔指出，校園有新三害：手機、菸品、毒品，國中生的電子煙使用率由2018年1.9%上升至2021年3.9%；高中職生由2018年3.4%上升至2021年8.8%，推估超過7.9萬名青少年使用電子煙。他強調，電子煙具有當成毒品吸食載具的功用，容易讓學生誤入陷阱，危害孩子的身心健康。

廖偉翔表示，希望政府祭出更強硬的手法保護下一代，例如建立黑名單、擬定電子毒品專章授權警方執法、政府跨部門合作等。另外，利用新興菸品販售毒品要比照毒品危害條例的罰則，否則再怎麼修法都無法阻擋毒品入侵，根本擋不住新型菸品的襲擊，只會讓菸害攻防的挑戰更大。

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟、董氏基金會、台灣癌症基金會、媽媽盟、台灣共善促進協會等六大團體共同呼籲，應全面禁止「持有」電子煙與類菸品，確保執法單位可直接沒入銷毀，避免查緝受限。強制網路業者「主動監測」電子煙廣告，違者應提高罰則至500萬元，防止電子煙廣告氾濫。

另包含販售罰則，含毒電子煙者應比照「毒品危害防制條例」，處7年以上徒刑，最重無期徒刑，並科罰1億至5億元，確保嚴懲毒品電子煙供應鏈。刪除「限期改善」，違規類菸品、指定菸品應立即沒入銷毀，不得繼續販售，確保市場不留任何黑市空間。

國健署副署長賈淑麗指出，預告修正「菸害防制法」部分條文草案，強調違法菸品沒入，現行法條規範對於違反的菸品只有罰鍰，基於地方在稽查取締上的實務需要，增訂沒入規範以及銷毀，避免繼續在市面上流通。

賈淑麗強調，網際網路違法廣告行銷的管制，會加強網路限制瀏覽配合移除事項，讓業者有自主管理的責任。包括境外公司必須在台灣列出特定法定代表，未來比較能依法行政；若沒有在通知的24小時內限制瀏覽或移除，就會有相關罰則40至200萬元。

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