谷立言稱可提供台灣核能 環團：再生能源才是唯一選項

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前指出，國際上有著核能復甦的趨勢，而台灣高度仰賴國外進口能源，美國願意作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。環保團體提出質疑，首先要知道是誰在缺電？也強調再生能源對台灣而言才是唯一且正確的選項。

谷立言指出，AIT非常積極與在台灣的公司和政府機關討論，表達美國在這方面能夠對台灣提供的協助，這是相當令人期待未來合作的計畫；他還說，放眼全世界，包括美國和日本在內的國家都有復甦使用核能的狀況，這是由於很多公司需要穩定的基載電力，尤其在數據中心等AI相關產業。

媽媽氣候行動聯盟專案經理黃品涵表示，缺電這件事情要問是誰在缺電？是民生還是產業缺電？國內56%用電來自工業用電，這些業者有責任做到自發自用的責任，而不是用電大戶要求每個人來一起承擔。

黃品涵指出，AI和半導體用應該要使用再生能源，台灣必須以再生能源當作唯一正確的選項，再生能源才是回應產業用電需求的解方，而非核電和天然氣，即使天然氣是橋接能源。