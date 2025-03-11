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衛福部修菸防法管電子煙 民團籲儘速補強修法漏洞

中央社／ 台北11日電

衛福部正推動「菸害防制法」修法，強化電子煙與類菸品管制，但多個民團表達憂心，修法仍未禁止持有電子煙、執法受限等問題仍未解決，恐讓毒品電子煙市場持續擴張，呼籲應儘速補強修法漏洞。

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟、董氏基金會等多個民團今天召開記者會，對衛福部推動「菸害防制法」修法表示肯定，但也呼籲應補強修法漏洞，避免電子煙與毒品結合的威脅持續擴大，影響台灣青少年健康與安全。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，根據衛福部國健署預告修正的草案，雖然強化販售與製造端規範，但未明確禁止持有，執行單位無法進行查緝與沒入銷毀，網路廣告氾濫也未要求平台主動監測，且「限期改善」機制仍存在，違規販售者可繼續販售電子煙黑市產品，削弱執法成效。

在場民團也提出修法建議，包括應全面禁止持有電子煙與類菸品；強制網路業者主動監測電子煙廣告，違者提高罰則至新台幣500萬元；販售含毒的電子煙可比照「毒品危害防制條例」，處7年以上徒刑、最重無期徒刑，併科罰金1億元至5億元等；刪除限期改善違規類菸品、指定菸品應立即沒入銷毀，不得繼續販售，確保市場不留任何黑市空間。

國民黨立委廖偉翔、民進黨立委林月琴、民眾黨立委陳昭姿等人到場力挺。廖偉翔說，支持國教行動聯盟的主張，禁止持有電子煙相關產品、強制網路業者主動監測廣告業務，甚至要求販售含毒品的電子煙要比照毒品危害防治條例；要提醒行政部門，保護孩子是政府的責任，家長、學校、社會要通力合作，讓孩子健康長大。

林月琴說，政府對於新興菸害確實要加強應對，此次修法不是終點，而是行動的起點，她會緊盯行政部門，從源頭查緝以及加強線上監管及校園輔導，多管齊下，遏止電子煙對青少年的危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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