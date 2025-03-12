快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

2025台北國際自行車展　攜手全球35國自行車業者 共創永續創新商機

文／ 貿協 提供

2025年台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）將於明(2025)年3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。作為全球最具指標性的B2B自行車專業展，明年展會匯聚來自35個國家、950家企業，展出規模達3600個攤位，持續展現成為全球高階自行車供應鏈樞紐平台，並驅動自行車產業創新落地及永續發展的重要地位。

TAIPEI CYCLE作為全球最具指標性的B2B自行車專業展，明年展會匯聚來自35個國家、950家企業，展出規模達3600個攤位。 圖／貿協 提供
TAIPEI CYCLE作為全球最具指標性的B2B自行車專業展，明年展會匯聚來自35個國家、950家企業，展出規模達3600個攤位。 圖／貿協 提供

2025年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心主題。「創新動能」聚焦翻轉產業典範的新科技，推出Bike Vision創新及新創活動以及自行車產業歷史悠久的標竿d&I Awards創新設計獎，集結具未來影響力及商業發展性的自行車創新及新創企業，為業界發掘下世代的產業獨角獸；「永續前行」則透過Green Forward 徵選活動，表彰積極落實環境、社會和治理（ESG）有成的企業，通過資格審核的自行車業者將納入展覽的永續地圖手冊，方便參觀者按圖查找；「騎行生態圈」則用不同角度探討自行車文化，凝聚各界自行車產業能量，其中自行車產業論壇TAIPEI CYCLE FORUM預計將邀請到來自紐約、東京、義大利、新加坡及台灣等共5個不同國家地區的自行車頂級賽事及活動主辦單位，分享活動賽事對國家、城市所帶來的市場經濟、文旅觀光及環保永續的效益。「智慧騎乘」呈現數位科技串連線上線下騎乘體驗、突破室內及戶外騎行界限，開創嶄新的商業模式與市場機會。

圖／貿協 提供
圖／貿協 提供

2025年展覽再次聚集SHIMANO、SRAM、GIANT、MERIDA等全球知名品牌，以最新技術與創新產品引領產業未來。展會設置多個亮點展區，包括「電動輔助自行車及電機系統區」結合「BIKE DEMO試乘區」，提供參觀者一站體驗多種自行車款的性能; 「E-cycling虛擬騎行及智慧服務區」展現數位科技在虛擬騎乘及訓練的相關應用，並將舉辦跨國E-cycling挑戰賽，串接全球線上自行車社群。

圖／貿協 提供
圖／貿協 提供

圖／貿協 提供
圖／貿協 提供

TAIPEI CYCLE為亞洲最具影響力的自行車專業展，不僅將世界帶進台灣，也將台灣產業鏈結國際，凝聚全球自行車買主與台灣供應鏈的緊密合作，共創產業創新與跨界商機。歡迎自行車產業人士及自行車愛好者登記參觀，體驗自行車產業的最新脈動。

台北國際自行車展TAIPEI CYCLE參觀登記 :https://www.taipeicycle.com.tw/zh-tw/register-pro-visitor/index.html

圖／貿協 提供
圖／貿協 提供

2025年台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）即將於明(2025)年3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。 圖／貿協 提供
2025年台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）即將於明(2025)年3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。 圖／貿協 提供

相關新聞

行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通是個死亡，等於每天都會有1人喪命，交通部...

影／旅客報到受影響！桃機第二航廈停電原因揭曉 廠商施工操作不慎

桃園國際機場第二航廈今天中午發生停電，主建築部分區域無電可用，旅客至航空公司櫃檯辦理報到、出境安檢受到影響。機場公司表示...

一款油降低罹癌護心臟！哈佛大學研究：每天吃奶油死亡風險增12%

你早餐是選擇抹上奶油，還是淋上橄欖油呢？

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

台大醫院竟出現玻璃天花板，立法委員林月琴指出，今天早上接獲民眾陳情，台大醫院新進住院醫師體檢中，針對已婚者要額外加錢，檢...

影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格也飆漲，農業部長陳駿季預估3、4月間香蕉價格會逐漸平穩，2月底農業部就開始推動...

蛋餅、蘿蔔糕輸了！他盤點台灣熱門早餐 韓網全激推「這1樣」：邊吃邊讚嘆

你今天吃早餐了嗎？在台灣，「早餐文化」深植人心，許多外國遊客也對台灣路上隨處可見的早餐店有著深刻印象。近日就有一位網友在南韓論壇發文分享台灣早餐的種類…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。