急診壅塞仍未解…台大長庚待床逾百人 外傷醫學會提解方

急診壅塞持續，截至今早林口長庚、台大醫院等待床超過百人。健保署日前找急診醫學會、外傷醫學會等討論改善方案，台灣外傷醫學會理事長謝奇勳指出，主要有兩方向提案，分別為急診品質提升方案精進，以及增列重大外傷新術式納入健保給付。

謝奇勳說，急診分成內外科，目前外傷醫學會本次提案根據外傷問題提案；而急診壅塞是全國性挑戰，並且是緊急問題，基於縮短行政流程、快速改善，因此考量不要訂定過多給付方案，希望用現有框架調整。

謝奇勳指出，第一，健保現行有「急診品質提升方案」，當有重大外傷患者在進入急診2、4小時進入開刀房接受緊急搶救手術，可給予獎勵，項目包含血管阻塞術、肺全切除術、腦內血腫清除術等。希望不只針對手術處理時效，若外傷重大手術符合品質，就應給予適當給付獎勵，以反應醫護人員付出。

再者，謝奇勳說，急診品質提升方案為獎勵措施，若預算用完，獎勵方案就暫停，但壅塞問題並非只有短期存在，若獎勵方案有成效，希望作為常態性政策執行，而非臨時預算。

第二，謝奇勳表示，希望健保署研議急診常用的新術式納入給付，如損傷控制手術等。他說，健保署長石崇良本身也是醫師背景，先前討論時建議檢視重大外傷常見手術，是否有健保未涵蓋的新術式，讓健保給付追上實務發展。

謝奇勳說，傳統健保給付是根據受處置的器官，如肺臟、心臟、肝臟等切除、重建，但面對多重外傷問題，醫療處置目標不在於針對特定器官處理，而是把受損傷後的生命徵象穩頂，如減少出血、減緩休克等，因此希望健保署將「損傷控制手術」納入。

謝奇勳指出，現在急診壅塞多集中醫學中心，病人較少前往區域醫院、地區醫院，希望未來健保在「非外傷緊急手術」給付調高，讓中小型醫院執行這類型手術意願增加，減少醫中負擔，進而提升護理人員待遇。