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遺愛人間！慈濟母捐愛子心肝兩腎4器官 盼讓愛不止息

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄榮總醫院長陳金順（左）感謝醫檢師陳幸鈴（右）大愛捐贈家人器官幫助需要的人。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院長陳金順（左）感謝醫檢師陳幸鈴（右）大愛捐贈家人器官幫助需要的人。記者郭韋綺／攝影

台灣每年8000人等待腎臟移植，平均只有300人獲得移植機會，腎臟移植成功率也是病患和家屬的期盼，高雄榮總醫院的腎臟移植1年存活率96.5%、5年存活率93.5%、10年存活率85.7%，皆高於全台平均。院長陳金順今表示，器官移植多來自大愛捐贈，能讓另一個生命得到重生，意義非凡。

高雄榮總今天舉辦植樹節感恩追思會，感念所有大愛捐贈者，邀請器官捐贈家屬出席與會，象徵環境和生命的永續。去年僅27歲阿傑因罹患感冒，病情急轉直下併發肺炎重症，心肺功能缺氧，最後被判定腦死，他的母親發揮大愛，決定代愛子簽下器捐同意書。

阿傑母親吳女士是慈濟人，兒子從小到大跟著她穿梭慈善場合，一直是正能量的孩子，痛失愛子的傷痛時刻，做出大愛器捐的決定，她相信兒子會同意的，在兒子病榻旁，輕聲地說「兒子，就讓善循環下去」最後捐出心、肝、兩個腎臟。

高榮醫檢師陳幸鈴也是器捐家屬，捐贈者是姊夫，在生命的終點捐出一對眼角膜，她說，姊夫是肝癌病患，也是等待換肝救命，非常能同理家屬，姊夫最終沒能等到移植，決定器捐留愛人間，盼讓家屬別再有焦急絕望的心情。

另一名器捐者是58歲的婦人阿霈，她因上樓叫兒子吃飯，不慎從樓梯摔下跌倒，送醫後診斷腦出血，病程已不可逆，當院方告知可以選擇安寧撤管或大愛器捐，家屬思考了幾天決定放手，捐出肝及雙腎臟。

感人的是，阿霈丈夫本身是洗腎患者，但他拒絕接受妻子腎臟移植，因摘除器官後要陪在妻子身邊，親自接手處理後事，就把大愛留給更需要的人。

院長陳金順表示，高榮2018年來已成功移植上百個腎臟案例，5年成功率高於90%，其中包含7例的血型不相容腎臟移植手術，而這7例存活率更是100%，他說，近年高榮不斷傳遞器官捐贈理念，對捐贈者、受贈者、等待者3方來說，器捐都是一個禮物，今天邀請家屬、受贈者及醫療團隊參與植樹活動，象徵生命重植、重啟人生，讓愛永續。

高雄榮總醫院今天舉辦植樹節感恩追思會，感念所有大愛捐贈者，邀請器官捐贈家屬出席與會，象徵環境和生命的永續。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院今天舉辦植樹節感恩追思會，感念所有大愛捐贈者，邀請器官捐贈家屬出席與會，象徵環境和生命的永續。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院長陳金順（左）感謝吳女士（右）捐贈愛子器官遺愛人間。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院長陳金順（左）感謝吳女士（右）捐贈愛子器官遺愛人間。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院今天舉辦植樹節感恩追思會，感念所有大愛捐贈者，邀請器官捐贈家屬出席與會，象徵環境和生命的永續。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院今天舉辦植樹節感恩追思會，感念所有大愛捐贈者，邀請器官捐贈家屬出席與會，象徵環境和生命的永續。記者郭韋綺／攝影

器官捐贈

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