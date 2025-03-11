腫瘤如2顆棒球大致毀容 12歲童標靶藥物治療重拾自信

「終於有機會出國旅遊了！」周小弟出生時，即發現患有第一型神經纖維瘤，後再長出叢狀神經纖維瘤，1個月大即因腫瘤壓迫氣管進行氣切手術。腫瘤隨年齡漸長不斷增大，頭部更長出兩顆棒球大的腫瘤，導致面容歪斜，後續加入恩慈療法接受口服標靶治療後，成功縮小腫瘤、擺脫24小時配戴呼吸器，周小弟開心迎接國中生活。

今年12歲就讀國中的周小弟，出生以來即面臨死亡威脅，因叢狀神經纖維瘤壓迫氣管，導致呼吸窘迫，出生後1個月時進行氣切裝呼吸器，幾年下來傷口反覆病菌感染，頻繁進出醫院。然而腫瘤持續增長，直到2歲時脖子上的腫瘤已大如兩顆棒球，脊椎也因腫瘤壓迫進行矯正手術。

台灣小兒神經醫學會理事長林光麟表示，第一型神經纖維瘤（NF1）發生率為三千分之一，半數源自家族遺傳，半數是自身基因突變，常見症狀為嬰兒期開始出現咖啡牛奶斑，3至5成患者會長出叢狀神經纖維瘤（PN），腫瘤沿著神經生長，隨時間長大，通常15歲前兒童與青少年時期增長速度最快，其中超過5成患者無法手術，過往僅能仰賴支持性療法、定期追蹤。

林光麟說，叢狀神經纖維瘤不僅長在外觀可見之處，也可能在體內長成大片腫瘤，更會壓迫氣管、臉部、脊椎、神經、內臟器官、肢體等，症狀複雜且多樣，由於腫瘤體積大且可能生長於全身各處，可能導致容貌受損、疼痛、運動功能障礙、骨骼發育問題、壓迫呼吸道等，或引起視力受損、影響膀胱及腸道功能等其他併發症。

林光麟指出，20至30年來，叢狀神經纖維瘤沒有好的治療方式，所幸，今年2月1日起，第一線口服標靶藥物納入健保給付，適用於3歲以上、未滿18歲的第一型神經纖維瘤合併有叢叢狀神經纖維瘤患者，同時符合無法手術切除、具有症狀且嚴重的叢狀神經纖維瘤。

台大醫院小兒神經科主治醫師范碧娟說，叢狀神經纖維瘤是神經纖維瘤瘤的症狀之一，患者多半是依症狀至相關科別就診，常見於皮膚科、整形外科、眼科、骨科等各種科別就診，兒少年時期叢狀神經纖維瘤增長速度最快，因此早期診斷與治療至關重要，以免錯過黃金治療時間。

范碧娟指出，具有症狀的叢狀神經纖維瘤患者，相較於無症狀患者致死率高6倍。雖然叢狀神經纖維瘤多是良性，但仍有8至13%的風險轉為惡性周邊神經髓鞘瘤（MPNST），癌後5年存活率僅3至5成，提醒家長們察覺孩子相關症狀，應前往小兒神經科、小兒血液腫瘤科或小兒遺傳科尋求協助。

范碧娟說，叢狀神經纖維瘤難以經由手術根除、復發率高，且手術風險大，甚至有逾半數患者無法手術，原因在於腫瘤會包裹住或緊鄰重要器官、具侵襲性，或高度血管分布，難以確保在不導致嚴重失能的狀況下完全切除腫瘤。

林口長庚醫院兒童神經內科主治醫師周怡君說，標靶MEK抑制劑為無法手術的叢狀神經纖維瘤患者帶來治療希望，透過精準阻斷突變基因，降低細胞複製增生，有效控制腫瘤體積。

據臨床試驗結果顯示，高達84%患者治療3年後沒有出現腫瘤擴大，且有超過三分之二病友的腫瘤積顯著縮小至少20%，並能有效緩解疼痛、改善運動功能障礙，且標靶藥物僅需每天口服兩次，對兒少患者及照顧者提供更便利的治療選擇，不僅幫助穩定控制病情，也顯著提升生活品質。

陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻也說，叢狀神經纖維瘤對患者、照顧者及其家庭成員的生活影響甚巨，基金會2003年成立神經纖維瘤病友團體，由於患者常有身體痛、顏面改變等問題，且容易復發、引起併發症等。如今終於盼到口服標靶藥納入健保，受惠於治療後讓更多病友重返正常生活，為病友及其家庭帶來更多正向改變。