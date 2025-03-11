雨連下五天！今明暖熱逾30度 周日起「變冬天」低溫12度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天到明天白天各地暖和，今天有零星短暫雨機率，未來幾天容易有霧。預估明天晚上到周六有一道道鋒面通過，容易下陣雨或雷雨，或有比較大的雨勢。周六晚上鋒面通過後，大陸冷氣團南下，周六晚間到周日各地明顯降溫。今到明天白天中南部高溫30或31度，但周日、下周一西半部高溫較今天低10度，低溫12度，感覺又回到冬天。

伍婉華指出，降雨方面，今天雲量較多，中部以北及東半部有零星短暫雨機率。明天白天水氣少，只有花東有零星短暫雨，其他地區可見陽光。明天晚上起鋒面逐漸接近，一道道鋒面通過，一直到周六，天氣不穩定，各地容易下陣雨或雷雨，或有瞬間強降雨。

伍婉華說，明天晚上到周四，西半部容易出現局部性大雨，東半部也有較大雨勢。周五到周六白天，中部以北及東北部也可能出現局部大雨，甚至周六晚上鋒面通過後到周日，西半部及基隆、北海岸會下短暫陣雨或雷雨，其他各地短暫陣雨。之後冷空氣南下，屬較乾冷空氣，下周一白天東半部有短暫降雨機率，其他各地漸漸從下雨轉為不下雨，周二之後降雨機率減少。

溫度部分，伍婉華表示，今到明天白天暖和，中南部高溫有30或31度，北部28度，東半部26、27度。明晚起高溫稍下降，等到周六晚之後大陸冷氣團南下，溫度明顯下降。