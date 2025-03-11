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不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。本報資料照片
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。本報資料照片

不只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀，出現時才需要就醫檢查。醫師提醒，慢性腎臟病在第一、二期很少會有症狀，當詢問醫師「是否需要洗腎」，可先檢視腎絲球過濾率（eGFR）和尿中白蛋白／肌酸酐比值（UACR）。醫師提醒，亞洲人與其他人種相比，較容易罹患慢性腎臟病，且合併白蛋白尿的比例高，需特別留意。

55歲張先生平時工作忙碌，去年他開始莫名感到疲倦，腿部出現水腫，原以為只是工作太累，經檢查發現腎絲球過濾率（eGFR）僅剩40 ml／min／1.73m²，確診為慢性腎臟病第三期。五年前的健康檢查就曾發現，尿液中有微量蛋白，因當時沒有任何不適，未進一步檢查或治療，如今得努力維持腎功能，才能延緩進入洗腎。

台北慈濟醫院腎臟內科主任洪思群說，許多人以為只有在出現泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時，才需要就醫檢查，事實上，慢性腎臟病在第一、二期鮮少會有症狀，若已經出現血尿，也可能跟糞便潛血一樣，排尿時無法透過肉眼無法看見，這也是為什麼六成慢性腎臟病患者，確診時都已是晚期。

洪思群說，慢性腎臟病的成因可能包括糖尿病、高血壓等慢性疾病，或高鹽、高脂肪等飲食習慣，導致腎臟功能受損超過3個月，病人被診斷為慢性腎臟病時，最常問的問題就是自己是否需要洗腎。

他說，探討這個問題前，應先檢視檢查報告中的腎絲球過濾率（eGFR）和尿中白蛋白/肌酸酐比值（UACR），以及早發現異常、接受治療。

腎絲球過濾率（eGFR）是了解腎臟的過濾功能是否正常的指標，洪思群說，可以透過抽血取得數值，一般人的腎絲球過濾率通常在90至130ml／min／1.73m²之間，40歲後每年腎功能又會以1ml／min的速度下降，加上亞洲人本身就比較容易罹患慢性腎臟病，合併白蛋白尿的比例較高，需要特別留意。

尿中白蛋白／肌酸酐比值（UACR）則是用尿液檢查來評估腎臟是否有損傷，正常情況下，白蛋白雖然屬於小蛋白分子，但從腎臟過濾到尿液的量非常低。如果尿液中出現白蛋白，可能表示腎臟過濾功能受損，正常的UACR值應該低於30mg／g，如超標可能表示存在腎臟損傷，需要進一步檢查和治療。

洗腎 腎臟病

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