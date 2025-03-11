聽新聞
0:00 / 0:00
腎臟病已成全球健康議題 北榮桃園分院：慢性腎臟病不是不可逆
台北榮民醫院桃園分院表示，近年來，腎臟病已成為全球關注的重要健康議題，台灣不例外，慢性腎臟病影響著數百萬人的健康和生活品質，桃園分院長期投入腎病照護，2023年還獲得全國腎臟病照護績優機構區域醫院優。
北榮桃園分院表示，護理師及醫師們常到社區或參與公益，設計趣味活動融入專業衛教指導，讓民眾在輕鬆氛圍中學習，提高對慢性腎臟病的認識，除了提供相關資訊與教育，並由醫療團隊現場提供健康諮詢和檢測服務。另外也透過活動，讓民眾學習如何調整飲食、運動、藥物治療及戒菸，有效管理慢性腎臟病。
北榮桃園分院強調，除了生活方式的改變，早期檢測和識別慢性腎臟病的徵兆亦至關重要，對於已患有慢性腎臟病的人來說，密切遵循醫生的建議、定期接受檢查和治療是維護腎臟健康、延緩病程發展的關鍵。
北榮桃園分院院長彭家勛提出，慢性腎臟病不再是不可逆轉的命運，可以經由健康的生活方式和科學治療改善，呼籲病友和醫療團隊一同攜手對抗疾病，為自己和家人創造更美好的明天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言