太魯閣震後邊坡新生 原生植物長出小苗播種志工落淚

去年0403地震造成太魯閣國家公園多處坍方，植被也隨土石崩塌剝落，太管處憂心強勢外來種植物趁機入侵，召集志工採集原生植物種子播撒，如今公路邊坡上長出小苗，有志工感動忍不住落淚。

太魯閣國家公園管理處今天表示，強震後憂心強勢外來種植物趁機入侵，於是召集一批解說志工，在慈濟大學教授張木林指導下，採集原生植物種子製成種子球，或將種子提供給公路局太魯閣工務段，噴撒於中橫公路福德祠路段護坡上，希望原生植物能捷足先登，以阻絕銀合歡等強勢外來植物入侵，歷經半年，已見公路邊坡上長出不少原生植物小苗。

太管處表示，解說志工於去年盛夏時節，採集密花苧麻、山黃麻、構樹、車桑子、杜虹、駁骨丹等數十種台灣原生先驅植物種子，經繁複處理後製成種子球，優先拋撒於銀合歡可能快速入侵的清水斷崖邊坡上，同時也將部分種子提供給正進行公路護坡工程的單位，混於植生土中噴在邊坡上。

以種子球拋灑的邊坡，經歷過幾次颱風豪雨後持續崩塌，多數種子球也可能隨之流失，但噴灑於中橫福德祠路段邊坡的種子，經過一段時間後已有部分發芽長成樹苗；太管處希望未來這些原生先驅植物能站穩，而後逐漸演替成屬於太魯閣植被。

志工們得知當時辛苦採集的種子已長出小苗都相當開心，有志工忍不住感動落淚，期待小樹苗好好長大；能為震後太魯閣做一件事，志工們都覺得很有意義。

研究太魯閣國家公園植物生態20餘年的張木林指出，太魯閣國家公園山高谷深，地形陡峭，再加上石灰岩環境及氣候因素，造成地理隔離現象，也演育出不少適應石灰岩環境特有植物，相當特殊且珍貴；地震土石崩落對原來的植物環境必然造成一些影響，希望崩塌後演替過程中，能透過一些方式儘量減少外來種植物干擾。

張木林說，雖然崩塌地會逐漸有植物進入，但觀察清水斷崖一些崩塌地周邊，可見不少銀合歡叢生，如果不及時介入，可預期新的坍方地也可能很快被銀合歡攻佔，而立霧溪下游區域也有類似危機；因此，震後植被復原，將清水斷崖及外太魯閣列為優先執行區域。

除種子球外，張木林最近也嘗試以另一種方式播撒原生植物種子。他以天然材質的草繩及麻線網包覆含有原生植物種子的泥土，做成看起來像香腸的種子串，由上而下鋪掛在崩塌地邊坡上，再適時提供水分；今年1至2月間在中橫福德祠附近下邊坡陸續鋪掛十餘條種子串進行試驗，經過1個多月後已見種子從麻線網的孔隙中發出新芽，期待也能逐漸發育成小苗。

太管處表示，今年也將與張木林合作，持續推動震後邊坡植被復育。