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福島核災14周年 反核團體：在野黨只談核電不談核安

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國廢核行動平台今天召開記者會呼籲，立法院本會期優先應先排入核安三法，讓台灣的核電安全標準與先進國家對齊，解決核廢料爭議後才有資格談是否繼續使用核電。記者李柏澔／攝影
全國廢核行動平台今天召開記者會呼籲，立法院本會期優先應先排入核安三法，讓台灣的核電安全標準與先進國家對齊，解決核廢料爭議後才有資格談是否繼續使用核電。記者李柏澔／攝影

今天是311福島核災14周年，反核團體表示，針對在野黨在本立法院會期推動和電延役的修法，呼籲立法院本會期優先應先排入核安三法，讓台灣的核電安全標準與先進國家對齊，解決核廢料爭議後才有資格談是否繼續使用核電，也質問在野黨為何只談核電不談核安。

全國廢核行動平台今天召開記者會，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，14年前發生的福島核災，突顯我國核安相關規定有許多不足之處，未來應推動核安三法的修法，包含「核子事故緊急應變法」第13條，應明定核子事故緊急應變計畫區範圍不得小於30公里。

此外，「核子損害賠償法」應擴大核子損害賠償範圍、刪除國際武裝衝突、敵對行為內亂或重大天災免責、刪除核子設施經營者以外之人免責之規定，明訂設備製造人及董事或其他有代表權之人之賠償義務，以及刪除每一核子事故，賠償責任最高42億元，回歸按實際損害數額賠償。

而「核子反應器設施管制法」增訂核子反應器設施選址規範，並明訂應採國際最高安全標準，其他國家不會蓋核電廠的危險場址，我國亦不應興建、擴建或延役核電廠。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，核三廠從1984年運轉到現在，已發生超過30次大大小小的異常與違規事件，依據台電做的「核能三廠地震危害與篩選報告」，早就顯示核三廠東側緊鄰恆春活動斷層，西側外海有逆衝斷層，在野黨提議只靠修法就要讓核三延役20年，完全忽略上述核電廠老舊以及斷層事證下的安全評估等問題，等同是將南台灣居民的安全置於水火之中，為了確保核安，把用了40年的老舊核電廠如期除役，就是最佳、最安全的方案。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，本會期在野黨宣示推動「環境基本法」、「氣候變遷因應法」把非核家園政策改為非碳家園，以及修法讓核電廠使用年限從40年延長為60年，但提案中沒有討論任何老化風險、 延役成本及安全評估的內容，想問國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌以及和碩董事長童子賢，只談用電不談安全合理嗎？痛批修法只是為了政治鬥爭。

日本311大震 核電 福島核災

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