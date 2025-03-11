65歲男腹痛4天查出罹憩室炎 切除部分大腸才救回一命

1名65歲男性過年前因連續多天腹痛，一度「摸到肚皮都痛到流淚」，急診檢查是憩室炎併發腸穿孔，情況危急，所幸經緊急手術切除部分大腸後順利挽回一命。醫師提醒，憩室炎雖是常見疾病，但若輕忽演變成重症，恐有致死風險，民眾不可不慎。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳說，憩室炎是一種消化系統的疾病，主要發生位置在大腸，所謂「憩室」，指的是腸道壁上的小囊袋，這些囊袋可能因腸內壓力過高或結構因素而形成，隨著年齡增長，憩室形成機率也會增加，一旦憩室受到感染或發炎時，就會引發憩室炎。

他說，正常狀況下，單純的大腸憩室並不會有症狀，多數案例都是發炎後痛到送急診，透過電腦斷層檢查才會發現存在，僅有少數重症患者會需要動手術。以這名患者為例，剛開始只是腹痛，原本不以為意，但左下腹部連續痛了4天後，不僅吃不下飯，甚至「連摸肚皮都會痛」，讓他苦不堪言，家屬才趕緊將他送到急診。

經斷層掃描後，大腸憩室不僅嚴重發炎且已經破裂，導致腸內容物外漏引發腹膜炎，若未及時治療，可能導致敗血症，立即危及生命，因此評估後，建議切除部分受損的大腸腸道，總算救回一命，日前已經出院返家休養。

林敬淳說，輕微或中度的憩室炎患者，通常可透過抗生素治療來控制感染，醫師會開立抗生素以減輕炎症，此外，飲食調整也是治療方式之一，初期可採取低渣飲食，減少腸道負擔，待症狀改善後逐步恢復正常飲食，若患者疼痛嚴重，可使用止痛藥物減輕不適。

他說，大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似，許多民眾常誤以為是腸胃炎只要吃藥就好，結果只到藥局買藥並未到門診詳細檢查，反倒延誤治療時機，造成病情惡化。甚至，少數大腸憩室炎的病患，也隱含大腸癌危機，建議治療大腸憩室炎告一段落後，4周後安排大腸鏡檢查。

另外，民眾平時要多吃蔬果雜糧等高纖食物及多攝取水分，可減少憩室炎發生機率，若本身有憩室炎病史，腹痛就醫時務必要告知醫師，才能儘速掌握病況，給予正確及時治療方案。