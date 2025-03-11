諾羅病毒大爆發！孕婦感染「3招處理」 蘇怡寧：避免吃一種藥
近期諾羅病毒爆發，不少民眾中鏢，塞爆醫院。婦產科醫師蘇怡寧也提醒，若有孕婦不幸染上諾羅病毒，應特別注意三點，包括補水、不吃刺激性食物、慎用止瀉藥等。
蘇怡寧在臉書發文指出，孕婦感染諾羅病毒時，最重要的是預防脫水和支持性療法，由於懷孕期間身體對脫水更加敏感，因此需要特別注意補充水分和電解質，以下是三大處理原則：
一、預防脫水：務必補充足夠水分，若情況嚴重，應考慮輸液治療（打點滴）。
二、飲食調整：避免刺激性食物，採少量多餐的方式，循序漸進恢復飲食。
三、慎用止瀉藥：除非有特殊醫療需求，否則應避免自行服用止瀉藥，因腹瀉是身體排除病毒的自然反應，通常一到三天內會逐漸改善。
蘇怡寧強調，若孕婦出現持續高燒、嚴重脫水、48小時以上腹瀉嘔吐未改善，或胎動明顯減少等症狀，應立即就醫。
另外，針對許多孕婦關心的「病毒是否會影響胎兒」問題，蘇怡寧表示，諾羅病毒主要影響腸胃道，不會穿越胎盤，因此不會直接感染胎兒。不過寶寶的健康還是仰賴母體狀況，只要媽媽快快康復，對胎兒也會更好。
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