台人沖繩租車「隱匿刮傷」還封鎖業者 代表處：損害台灣信用

日本是不少國人出遊的首選，不過日前有台灣人到沖繩租車自駕，過程中不小心造成車輛毀損，卻刻意向業者隱瞞，直接被業界列為黑名單。對此，台北駐日經濟文化代表處也表示，少部分人士的不誠實，反而損害到對全體台灣人的信用，代表處也提醒，日本修車費用昂貴，租車時應加買足額保險，以免發生車禍無力負擔各項賠償金。

據了解，有台灣人在2月於沖繩那霸租車，還車時車輛外觀正常，但後續業者清潔整理時，發現車輛底盤有嚴重刮痕，未料聯絡租客要求賠償，卻遭到封鎖。然而業者向警局查詢後，發現沒有該車牌的報案紀錄，因此無法向保險公司申請理賠，無奈之下，只好聯繫台北駐日代表處幫忙。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處7日發文指出，駐外館處不便介入商業糾紛，只能請業者自行依照顧客所留證件地址郵寄書面通知，盼當事人接獲通知後與業者聯絡。業者強調後續將採取法律行動，不排除提告。對此，代表處則表示，「少部分人士的不誠實，反而損害到對全體台灣人的信用。」

代表處提醒，國人在沖繩租車發生車禍或車輛有刮傷損毀時，必須通知警方到場，有報案紀錄，租車業者才能向保險公司申請理賠，否則業者會轉向承租人索賠。日本修車費用昂貴，租車時應加買足額保險（對人／對物賠償），以免發生車禍無力負擔各項賠償金。