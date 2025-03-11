快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

台人沖繩租車「隱匿刮傷」還封鎖業者 代表處：損害台灣信用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少國人會在日本租車自駕旅遊。 圖／Ingimage
不少國人會在日本租車自駕旅遊。 圖／Ingimage

日本是不少國人出遊的首選，不過日前有台灣人沖繩租車自駕，過程中不小心造成車輛毀損，卻刻意向業者隱瞞，直接被業界列為黑名單。對此，台北駐日經濟文化代表處也表示，少部分人士的不誠實，反而損害到對全體台灣人的信用，代表處也提醒，日本修車費用昂貴，租車時應加買足額保險，以免發生車禍無力負擔各項賠償金。

據了解，有台灣人在2月於沖繩那霸租車，還車時車輛外觀正常，但後續業者清潔整理時，發現車輛底盤有嚴重刮痕，未料聯絡租客要求賠償，卻遭到封鎖。然而業者向警局查詢後，發現沒有該車牌的報案紀錄，因此無法向保險公司申請理賠，無奈之下，只好聯繫台北駐日代表處幫忙。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處7日發文指出，駐外館處不便介入商業糾紛，只能請業者自行依照顧客所留證件地址郵寄書面通知，盼當事人接獲通知後與業者聯絡。業者強調後續將採取法律行動，不排除提告。對此，代表處則表示，「少部分人士的不誠實，反而損害到對全體台灣人的信用。」

代表處提醒，國人在沖繩租車發生車禍或車輛有刮傷損毀時，必須通知警方到場，有報案紀錄，租車業者才能向保險公司申請理賠，否則業者會轉向承租人索賠。日本修車費用昂貴，租車時應加買足額保險（對人／對物賠償），以免發生車禍無力負擔各項賠償金。

保險 台灣人 日本 沖繩 黑名單

延伸閱讀

身上隱藏的財運密碼！4部位會長「暗財痣」 眉中、腰間皆上榜

高中畢業直上高考公職！26歲妹子憂學歷影響升遷 網友建議一面倒

媳婦狂拉肚！婆婆省錢烤蛋糕「螞蟻都不來」 揚言下次要加優酪乳

諾羅疫情大爆發！今年症狀不只上吐下瀉 是否就醫就看一關鍵

相關新聞

周四起兩波鋒面接力轉雨 吳德榮：周六氣溫大跳水

把握這兩天暖熱好天氣，周四起兩波鋒面，天氣要轉雨了，且周四恐有瞬間強降雨；周六起冷氣團報到，氣溫驟降，需適時增添衣物。

急診壅塞仍未解…台大長庚待床逾百人 外傷醫學會提解方

急診壅塞持續，截至今早林口長庚、台大醫院等待床超過百人。健保署日前找急診醫學會、外傷醫學會等討論改善方案，台灣外傷醫學會...

諾羅病毒大爆發！孕婦感染「3招處理」 蘇怡寧：避免吃一種藥

近期諾羅病毒爆發，不少民眾中鏢，塞爆醫院。婦產科醫師蘇怡寧也提醒，若有孕婦不幸染上諾羅病毒，應特別注意三點，包括補水、不吃刺激性食物、慎用止瀉藥等。

台人沖繩租車「隱匿刮傷」還封鎖業者 代表處：損害台灣信用

日本是不少國人出遊的首選，不過日前有台灣人到沖繩租車自駕，在過程不小心造成車輛毀損，卻刻意向業者隱瞞，直接被業界列為黑名單。對此，台北駐日經濟文化代表處也表示，少部分人士的不誠實，反而損害到對全體台灣人的信用，代表處也提醒，日本修車費用昂貴，租車時應加買足額保險（對人／對物賠償），以免發生車禍無力負擔各項賠償金。

福島核災14周年 反核團體：在野黨只談核電不談核安

今天是311福島核災14周年，反核團體表示，針對在野黨在本立法院會期推動和電延役的修法，呼籲立法院本會期優先應先排入核安...

台灣西半部空氣品質不佳 預計要13日才會逐漸改善

今天中部地區外出的民眾要注意了! 受到偏東風的的影響，今天中部地區天空一片灰茫茫，受到垂直及水平擴散條件較差的影響，汙染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。