霧濛濛！ 中部空品拉警報 透早很多人照樣去跑步

今天清晨，中部地區籠罩著霧霾，能見度差，空品不良，依環境部監測，今天上午「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色警示等級，彰化縣環保局表示，預定本月13日才會好轉，提醒民眾減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

彰化縣環保局指出，由於環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，且有局部霧或低雲影響能見度，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，造成空品不佳。

彰化縣的二林、大城、彰化及線西等測站，目前的空氣品質指標（AQI）都是橘色提醒，二林高達142，接近紅色警示。

為因應空品不良，彰化縣環保局已啟動緊急應變機制，透過中臺灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，減緩中部空氣品質惡化。

環保局表表示，已通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理、並派稽查員抽查公私場所防制設備，並鎖定露燃熱區，且在重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。