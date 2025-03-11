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周四變天雨連下4天 吳聖宇：周日起冷氣團再襲下探7度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周四起變天雨連下4天，周日起冷氣團再襲，恐有10度以下低溫。本報系資料照片
周四起變天雨連下4天，周日起冷氣團再襲，恐有10度以下低溫。本報系資料照片

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今中北部零星降雨，明恢復多雲到晴，夜晚清晨有濃霧，周四起變天，雨連下四天。周日起冷空氣增強並逐漸轉乾冷，至少達強烈大陸冷氣團等級，台北有機會下探10度，一路冷到下周四。

吳聖宇指出，今受微弱鋒面通過台灣北方海面向東移動影響，伴隨著中高層雲系通過，一早在中北部雲量偏多，有些地方有零星短暫降雨。此外，幾乎整個西半部及外島都發布濃霧特報，能見度受影響很大，空氣品質顯著轉差。白天北部、東北部及花東高溫26-28度，中部高溫27-29度，南部28-30度。中北部、東北部空曠地區低溫約14-16度，南部及花東空曠地區15-17度，日夜溫差大。

吳聖宇指出，明天各地大致維持多雲或有陽光天氣，晨間霧氣容易轉變為低雲，入夜之後再度起霧。各地高溫跟今天類似，預報普遍有26-30度，南部甚至可達31-32度。晚間低溫繼續回升，中北部、東北部空曠地區約16-18度，南部及花東空曠地區17-19度。

周四清晨鋒面接近，吳聖宇指出，上午左右逐漸來到台灣上空，各地有短暫陣雨或雷雨，白天鋒面剛抵達結構較明顯，對流系統發展活躍，要留意局部較大雨勢發生，晚間鋒面結構減弱，各地仍有局部短暫陣雨，雨勢可望減小。

吳聖宇指出，周五各地仍有短暫陣雨機會，白天需留意局部對流系統發展，雨勢較小，天氣仍不穩定。周六鋒面結構再度好轉並往東往南通過台灣上空，各地又將有短暫陣雨或雷雨，中北部留意對流系統可能帶來局部較大雨勢。周日各地仍有短暫陣雨，但出現雷雨機會降低，雨勢減小。下周一(17日)受乾冷空氣影響，東半部仍有零星短暫陣雨，西半部轉多雲到晴天氣，下周二、三(18-19日)水氣更少，各地維持乾冷天氣型態。

溫度方面，吳聖宇說，周四到周五北部、東北部略轉涼，高溫降到22-25度，中部及花東26-28度，南部仍有28-30度。周六北台灣高溫略降至20-23度，中部及花東25-27度，南部仍有28-30度。周日強冷空氣開始影響，北台灣率先開始明顯轉冷，北部、東北部高溫降至14-17度，中部及花蓮18-21度，南部及台東21-24度。

吳聖宇指出，後續隨冷空氣增強，預估周日晚間到下周一清晨中部以北、東北部空曠地區可能出現11-13度低溫，一直到下周四(20日)清晨前都受強冷空氣影響，溫度持續偏低。因轉乾冷，要注意夜晚清晨輻射冷卻低溫，中部以北到東北部空曠地區可能出現7-9度低溫，南部及花東也會降到10-12度，至少達強烈大陸冷氣團等級，台北站低溫預估可能降到10-12度，會不會達到寒流標準值得觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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