11縣市發布濃霧特報 台中機場航班暫停起降

想延年益壽跟專家學！近期外媒採訪一群美國邁入中年的X世代醫生，他們在醫療領域累積了豐富經驗，深度理解熟齡人士健康管理的重要性。他們發現，想要延長壽命、保持活力，其實不需要極端的飲食或激烈運動，從 5 個簡單卻關鍵的長壽習慣開始即可。一文完整拆解，並且附上務實的執行建議。

2025-03-11 07:20