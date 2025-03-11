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11縣市發布濃霧特報 台中機場航班暫停起降
中央氣象署今6時30分針對11縣市發布濃霧特報，並持續影響至今天上午。
影響區域包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、馬祖地區
氣象署表示，今上午台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園市至台南市及馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。
交通部民航局表示，台中機場濃霧，今早7時55分起，航班暫停起降，旅客注意航班異動。
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