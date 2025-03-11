周四起兩波鋒面接力轉雨 吳德榮：周六氣溫大跳水

把握這兩天暖熱好天氣，周四起兩波鋒面，天氣要轉雨了，且周四恐有瞬間強降雨；周六起冷氣團報到，氣溫驟降，需適時增添衣物。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今明兩天暖氣團持續影響，各地仍晴朗穩定、「春暖如夏」，最高氣溫在30度以上；西半部容易起霧。今日有鬆散雲層從北方移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨的機率，影響輕微

今各地氣溫為：北部14至30度、中部13至30度、南部15至32度及東部16至31度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周四、周五鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫雖略降仍偏暖；因鋒面接近大氣不穩定，有局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率，尤其周四要注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六(15日)至下周(16)日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨機率；下周一至周四(17至20日)各地晴朗穩定。模式模擬顯示，周六晚起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降。下周日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準。下周一至周三轉乾冷、因「輻射冷卻」加成，清晨及夜間更有觸及「寒流」標準(台北測站≦10度)的機率，本島平地最低氣溫會降到幾度，模式還在調整，需再觀察。下周三白天起至周四冷空氣減弱，氣溫回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。