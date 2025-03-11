萊爾富福袋「台積電股票」第3位幸運兒出爐 第2位得主年僅20歲秒賺進一桶金
快來對獎！萊爾富10日下午3點在官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」直播，抽出春節福袋第3張「台積電股票」幸運得主，由律師賴玠宇見證，吸引逾萬人觀看。本次頭獎落在嘉義縣東石鄉「萊爾富東石農會店」，中獎編號為「059161」，僅花100元購買發財卡即獲股票1張，價值約99.8萬元，瞬間為自己賺進一桶金。
而上個月3日抽出的第2張「台積電股票」幸運得主，從新北市淡水區「萊爾富台電宿舍店」購買萊爾富春節福袋的幸運兒陳先生也現身萊爾富總公司樓下的北市湖鑽店領獎，由萊爾富營運長陳建成代表贈獎，據萊爾富內部了解，這名頭獎台積電股票幸運兒年僅20歲，正就讀大學二年級，今日由爸爸陪同前來領獎。
沒順利當上「台積電」幸運股東的民眾也不用氣餒，萊爾富公布「金蛇年彩蛋-商品三選一免費贈」，未中獎者可兌換熱美式咖啡、樂法微鹼性離子水等贈品。為回應消費者熱情，萊爾富更加碼推出「會員8周年慶 再抽台積電股票」活動，3月5日至4月29日間，會員購買好運卡、Hi café商品、鮮食便當等，並完成登錄序號，即可參加「台積電股票100股」抽獎，共20名幸運得主，將於4月9日與5月7日兩場直播各抽10名。每序號最多可參與兩次抽獎，讓會員買美食同時博得幸運，成為「台積電股東」。
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