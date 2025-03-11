重現千年禪寺茶掛文化 盧廷清紀州庵舉辦茶掛書藝展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影
藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影

百年歷史的紀州庵原是日治時代的料理屋，走進古典優雅的和室，門口垂下與木紙門同高的書法作品「聽雨」，映襯窗外的燦爛綠蔭，光影交錯之間，訪客彷彿可以聽見雨聲潺潺。為了將中國禪寺的茶掛文化於台灣重現，藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」 即起於紀州庵文學森林古蹟展出。

「茶掛」指的是茶室中的掛軸，可以表現主人的志趣、彰顯茶室風格或茶會的主題。盧廷清指出，茶掛可上潮至中國禪寺飲茶環境中的掛軸，出自大德高僧的詩偈和警語，透過掛軸的形式作為茶客的精神引領。茶掛於南宋年間傳入日本，成為茶室中不可或缺的掛物，甚至出現茶掛的專屬空間。茶掛常以「一行書」的書法形式呈現，用以表達主人的志趣，彰顯茶室風格或茶會主題，並可依不同的節令與對象置換內容，深具東方特色。

盧廷清是研究國學大師臺靜農書法的重要學者，在實踐大學任教多年，去年退休。他表示，曾提出探討書法在茶空間如何運用的研究案，最後選定用展覽的方式呈現，當時就看上紀州庵獨特的日式建築。而為了展現茶掛文化的陰翳美學，他找來兒子規劃展場，做了紀州庵少見的隔間，讓光影成為展覽的主角之一。

可惜的是，紀州庵大廣間是古蹟不允許飲食，也不能飲茶。因此盧廷清特地選在開幕當天，在對面的新建築舉辦一場別開生面的茶會，希望重現擁有千年歷史的茶掛文化。

在台灣，一般家庭少有專屬的茶室，多以客廳或書房一隅為飲茶空間，或者是在傳統合院的廣場上，呼朋引伴一起煮茶聊天。盧廷清認為，茶掛在現代於空間的應用仍有可為之處。而台灣作為茶業大國，茶質佳，飲茶文化亦為大眾所喜愛，當可進一步追求茶空間的美感與內涵。 他選擇茶掛為主題進行書法創作，希望能營造出符合當代精神的飲茶情境。茶掛的內容也不限於禪宗語錄，包括老莊思想、傳統詩詞皆納入書寫。他邀請觀眾，在燦爛的春光中，於古意盎然的紀州庵體驗茶掛書藝之美。

藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影
藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影
藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影
藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影
藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影
藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，舉辦「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」。記者陳宛茜／攝影

光影 古蹟 日式建築

延伸閱讀

人生無常，如何自適？朱嘉雯品讀蘇東坡的豁達

盧廷清茶掛書藝展6日起於北市登場

張炳煌介紹空靈揮毫 日人驚艷建議在大阪世博展出

曾率隊釐清寶林茶室中毒案！傳姜至剛接任食藥署長 本人回應了

相關新聞

醫療性凍卵凍精補助 乳癌、血癌優先

我國每年新增一萬二○○○名「育齡癌友」，女性就占六成，超過七千人，在接受化療及放療後恐損及生育能力，為此，衛福部擬推「醫...

這款效率...列車上午出軌、下午才搶修 台鐵委屈講原因

台鐵今上午10時54分有一貨車列車行經雙溪至三貂嶺間，後部守車兩軸出軌，台鐵稱從七堵機務段調派搶修車前往現場搶修，沒想到...

獨／民眾氣炸！台鐵晚間10時還「大誤點逾1小時」 原因曝光

台鐵列車又延誤逾1小時，今晚間有民眾搭乘台鐵欲返家時發現，往北的列車均延誤超過1小時，質疑台鐵處理效率不佳，今早雙溪至三...

重現千年禪寺茶掛文化 盧廷清紀州庵舉辦茶掛書藝展

百年歷史的紀州庵原是日治時代的料理屋，走進古典優雅的和室，門口垂下與木紙門同高的書法作品「聽雨」，映襯窗外的燦爛綠蔭，光...

板南線列車異常 1200人受影響

北捷板南線忠孝復興站昨天上午一輛列車異常，乘客被迫下車。初步了解是推進設備異常，列車將送回機廠詳查，此次事故處理時間約3...

228大翻案！新書排行第一 被點名犯錯的官方及學者沈默不回應

歷史研究者張若彤已經出版了三本二二八的研究專書，每一本都推翻許多官方與重量級歷史學者先前出版的定論，堪稱大翻案！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。