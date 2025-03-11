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急診壅塞／專家建議 輕症急診「要貴到有感」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
前健保局總經理張鴻仁說，急診壅塞真正關鍵問題，是急診患者無法入住病房，主因是護理人員不足，不完全是未落實分級醫療的結果。本報資料照片
前健保局總經理張鴻仁說，急診壅塞真正關鍵問題，是急診患者無法入住病房，主因是護理人員不足，不完全是未落實分級醫療的結果。本報資料照片

面對急診壅塞、分級醫療等議題，各界紛紛提出解方，例如，限制醫學中心開設夜診、假日診，白天上班時段至醫院急診就醫者應增收部分負擔等。衛福部次長林靜儀表示，將通盤考量各種意見，再予各層級醫院討論，擬定全面性配套措施。

對於急診壅塞，家庭醫學醫學會及專家提出建言，衛福部應試算醫學中心可以將多少病患下轉至基層診所，加碼給予挹注，讓基層診所接得住病人。再者，輕症患者至急診就醫，除了需要等候之外，再增收部分負擔，如果檢傷分類屬於一、二級急重症患者，則可退費，「這樣民眾才會真的有感」。

對此，前健保局總經理張鴻仁表示，衛福部期望醫學中心下轉病情穩定的慢性病人至基層診所，但今年西醫基層總額已經確定總預算，如要診所收治更多病人，勢必稀釋健保點值，「西醫基層又要如何接得住病人」，呼籲衛福部加碼挹注。

張鴻仁表示，衛福部應積極整合基層醫療群，提供三高病人抽血檢查服務，以及簡單外傷包紮等醫療服務，累積患者的信任度，一旦生病或受傷，樂於至住家附近的診所就醫，而不是直接至大醫院看病。

家庭醫學醫學會理事長黃振國則相同看法，他說，自家診所配置心電圖儀器，幫病人及時檢查心臟功能，雖需花錢購買儀器，但抱持著「一年可以救一個病人，就賺到的想法」，妥善照顧病人，提高診所醫療品質。

對於外界建議，衛福部健保署表示，為確保落實分級醫療，保障就醫需求，持續蒐集相關意見，作為未來精進政策的參考。

健保點值 衛福部 醫學中心

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