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為自己留住一線「生」機她化療前凍卵 5年後喜獲龍鳳胎

聯合報／ 記者廖靜清李樹人／台北報導

卅七歲陳姓女子於診斷乳癌後，果斷接受凍卵評估及檢查，凍了廿八顆卵，為自己保留一線「生」機。五年後植入兩顆胚胎，成功著床，順利生下龍鳳胎。醫師表示，除了癌友之外，卵巢早衰、子宮已摘除等病人也可以選擇凍卵，讓自己保有為人母的選項。

台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧表示，大部分民眾不清楚「醫療性凍卵」，一旦罹癌後，慌了手腳，只想趕快接受治療，不了解化療可能影響生育能力。相較之下，此個案相對幸運，在得知罹癌之後，即主動詢問醫師凍卵療程，趕在化療、放療之前，進行凍卵，幾年後如願生兒育女。

黃馨慧指出，收治眾多「醫療性凍卵」個案，其中年紀最小者為十九歲鼻咽癌患者，在女兒確診罹癌後，家長隨即安排凍卵，目前抗癌成功，如有生育需求，就可回院解凍，接受試管嬰兒療程。「醫療性凍卵」不限於癌友，診間常見卵巢早衰、子宮摘除等患者選擇凍卵，作為未來生育的選項。

即使凍卵，也可能失敗。台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州表示，曾協助一名卅七歲女性癌友凍卵，十年後回院解凍，想做人工生殖。但因凍卵時，已屬高齡，卵子品質明顯下降，且卵子數量不夠，最後飲恨收場。

不孕症權威教授李茂盛表示，曾收治一名廿三歲卵巢癌患者，確診後緊急接受凍卵，但令人惋惜的是，因已至晚期，接受一連串化療後，人仍走了。國健署第一階段「醫療性生育保存補助」計畫僅限於女性乳癌、男性血癌，但卵巢癌患者年輕化，建議盡快納入試辦範圍，造福更多癌友。

至於男性凍精，李茂盛指出，自家診所共有近卅名男性癌友凍精，主要以睪丸癌、大腸癌、淋巴癌居多，血癌個案反倒不多見。另有不少年輕腮腺炎男性患者，在家長陪同下，接受凍精，希望日後派上用場。

凍卵 患者

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