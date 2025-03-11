醫療性凍卵凍精補助 乳癌、血癌優先

我國每年新增一萬二○○○名「育齡癌友」，女性就占六成，超過七千人，在接受化療及放療後恐損及生育能力，為此，衛福部擬推「醫療性生育保存補助」，優先補助乳癌患者凍卵，而男性血癌患者凍精也納入補助範圍，提案已送至行政院，力拚年底上路。

國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，女性乳癌患者「醫療性凍卵補助」費用，將比照人工生殖技術補助方案，第一次最高補助七萬元；男性凍精，因相對簡易，補助金額約數千元。

林宇旋表示，「醫療性生育保存補助」計畫將以病人安全為優先考量，在保存生殖能力的同時，不能延誤癌症療程，需醫療專業團體進一步評估適用細節。日前相關醫學會專家開會討論後，決議第一階段開放補助對象為女性乳癌患者凍卵、男性血癌患者凍精，未來將逐步擴大癌別，初期每年預算支出約新台幣一億元。

林宇旋指出，該計畫已經送至行政院，待同意預算、適用對象，將啟動試辦計畫，希望最快年底核准上路。至於醫療性凍卵、凍精等受惠人數，仍在評估中，目前較難估算出實際人數。

「凍卵所費不貲，讓許多年輕女性癌友卻步。」癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，樂見且肯定國健署重視年輕癌友的生育權益，推出女性乳癌、男性血癌等醫療性生育保存補助，若未來試辦計畫順利，希望逐步擴大範圍，加惠其他癌別病友。

內政部一一二年人口統計資料顯示，女性第一胎年齡，已經來到卅一點五歲，生育年齡卅五歲以上女性更超過三成，國健署表示，國人晚婚、晚孕已成趨勢，以致愈來愈多夫妻面臨不孕、懷孕困難等困境，建議把握黃金生育期，若無避孕一年後仍未懷孕，應及早就醫檢查。

國健署於一一○年七月推行「試管嬰兒補助方案」，迄今協助二萬多對不孕夫妻順利做人，迎接二萬四六五三名新生兒。

林宇旋呼籲，女性最好於廿五至卅五歲黃金生育期內規畫受孕，並善用補助資源，目前全國共一○三家特約人工生殖機構提供人工試管嬰兒申請補助。