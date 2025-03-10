這款效率...列車上午出軌、下午才搶修 台鐵委屈講原因

台鐵今上午10時54分有一貨車列車行經雙溪至三貂嶺間，後部守車兩軸出軌，台鐵稱從七堵機務段調派搶修車前往現場搶修，沒想到下午5時10分才進場搶修，直到晚間10時44分才恢復通車，台鐵解釋，是為等運安會進行調查，才會這麼晚嗆修。

今天早上10時54分，台鐵7501次貨物列車行經雙溪至三貂嶺間西正線（K20+200處）時，後部守車兩軸出軌，台鐵表示，接獲通報後，即刻成立公司本部一級應變小組，並從七堵機務段調派搶修車前往現場搶修，雙溪至三貂嶺間以東正線單線雙向行車，行經該路段列車平均延誤5至10分鐘。

台鐵說明，由於發生在營運正線上，運安會獲報指派5位調查官至現場，進行現場勘查及資料蒐集，依「運輸事故調查法認定屬重大鐵道事故，已立案調查；運安會執行長林沛達表示，已派員會同鐵道局、台鐵公司前往現場進行調查及搜集資料，釐清出軌點及列車受損情況，之後也會進行現場人員訪談、向各單位確認資料是否正確。

沒想到，下午5時許雙溪至三貂嶺間東正線也發生路段號誌故障，一時間東西正線全卡住，台鐵表示，東正線已在晚間6時許恢復正常營運，但由於雙溪至三貂嶺間全線今傍晚一度全卡住，雖緊急恢復運行，但後續列車仍大受影響，直到晚間10時許，北上列車仍有延誤逾1小時的情況。

針對雙溪至三貂嶺間西部分，台鐵今晚間10時更新狀況說明，今上午10時54分，7501次貨物列車於雙溪至三貂嶺間西正線（K20+200），後部守車（3CK1548）出軌，下午5時10分搶修車進現場搶修，晚間10時8分輔機將出軌守車拉至雙溪站內3股。

搶修車晚間10時21分退回雙溪站2股，由號誌、電力及工務單位檢查路線及設備無異狀，晚間10時44分起，雙溪至三貂嶺間西正線恢復行車，首趟列車以每小時60公里通過現場。