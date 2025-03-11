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板南線列車異常 1200人受影響

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北捷板南線忠孝復興站昨天上午一輛列車異常，乘客被迫下車。初步了解是推進設備異常，列車將送回機廠詳查，此次事故處理時間約3分半、受影響乘客約1200人。

上班尖峰運量龐大的北捷板南線，忠孝復興站昨天上午一輛列車突然發生異常，引發許多上班族哀號上班快遲到了。有民眾在社群平台寫到，「列車突然發出兩聲異常聲響，就開始緩慢駛入站點」；因設備異常，列車到站後，車上所有乘客被請下車，不少人為了趕上班，急忙趕轉搭公車或騎YouBike。

北捷表示，板南線忠孝復興站這一部列車推進設備異常，列車因自趨安全設計自動停車，車廂供電設備啟動保護改為緊急照明。基於維護旅客安全及確保服務品質，行控中心依照SOP請車上旅客換乘後續進站列車，處理時間約3分半鐘。

北捷說，處理期間，行控中心也同時採彈性調度列車、調整班距，因應尖峰人潮，並加強列車、車站廣播及派員引導，旅客若有票證問題，可洽車站詢問處或官網查詢。

北捷也統計，今年迄今因列車異常共3件，10日上午事件影響旅客約1200人。

北捷

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