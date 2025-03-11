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健康你我他／書法早安圖 手寫每日感懷
自從LINE成為許多人生活日常之後，大家互相問候的早安圖，就成了忙碌生活中的短暫調劑。
十年前提前退休的我，開始尋覓自己的夢想與興趣，於是開始到社大學習書法，把早已遺忘在快節奏生活裡的書法，重新再找回來。
寫書法，在這講求效率與速度的時代，顯得格格不入，但卻是一帖靜心療癒的良藥，因此每天晚餐後的一個小時，成為我與書法的共享時光。雖然常常會被外在的瑣事或忙碌打斷，但是沒關係，只要心中惦記著它，有空閒的時候，就是和它相依偎的時刻。
疫情來臨那兩、三年，人們正常的社交被打斷，在這段時間裡，我反而有較多的時間與書法共舞，不知不覺累積了不少書法小品，但這些未面世的書法小品，一直被閒置在抽屜裡，沒有面世的機會。
有一次心血來潮把它做成書法早安圖，沒想到朋友們很捧場也很喜歡，間接鼓勵了我的信心與勇氣，為了不讓朋友們失望，強迫自己每天儘量完成書法作品，於是「書法早安圖」成了我的日常功課。
每日的「書法早安圖」，從詩詞名句、諸子經典名言、台灣諺語，或當時發生的社會事件的感懷等，全都成為記錄生活的書法日記，與好友們共同分享美好的書法歲月。
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