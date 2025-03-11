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齒槽脊保存術 助牙周病植牙重建

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

一名50多歲婦人，近期因右側上顎第一大臼齒和第二大臼齒出現嚴重疼痛，且牙齒還有大幅度搖動的情況，就醫檢查發現，竟然是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，牙醫師雖建議拔除這兩顆牙齒，但婦人抗拒拔牙，因此牙醫師擬訂妥善重建牙齒治療計畫，以齒槽脊保存手術並進行全口牙周病治療，婦人術後順利重建，恢復健康咬合。

奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣表示，牙周病是一種常見的口腔疾病，因牙菌斑及牙結石的堆積導致牙齦發炎，進而引發齒槽骨破壞，且齒槽脊是支撐牙齒的重要結構，若因牙周病受損，易導致牙齒鬆動甚至脫落，即便拔牙，齒槽脊也會因嚴重萎縮，造成後續假牙重建困難。

李芳欣指出，這名婦人經檢查發現是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，因此建議拔牙，但她擔心拔牙後，齒槽脊會嚴重塌陷導致植牙困難，無法再擁有良好的咀嚼功能，一度抗拒拔牙。

在了解婦人的擔憂後，李芳欣建議病人，在拔除兩顆牙齒後，隨即進行齒槽脊保存手術，保留齒槽脊最大化寬度和高度，後續植牙的等待過程中，安排全口牙周病治療，讓婦人無需再進行二次大範圍補骨手術，即可順利在右側上顎缺牙區，完成兩顆植牙重建治療，並恢復健康的咬合功能。

李芳欣表示，齒槽脊保存術主要是在拔牙後防止齒槽脊萎縮，應在拔牙後即刻介入，減少齒槽骨的流失，為未來的重建牙齒治療如植牙提供理想的齒槽脊基礎。齒槽脊保存術治療方式相當多元，比較簡易的方式像是拔除牙齒後，可在拔牙窩洞內放置膠原蛋白，保護拔牙窩；如果大範圍齒槽脊破壞的拔牙窩洞，則建議使用骨移植材填充並覆蓋再生膜，以穩定材料並促進骨再生。

李芳欣強調，預防牙周病遠比治療來得簡單，良好的口腔衛生習慣是最有效關鍵。而齒槽脊保存術對有計畫進行植牙的病人來說，能有效提升植體穩定性和成功率，不過補骨量仍有其限制，目前也需自費，不過，每個人適合的治療計畫都不盡相同，需由專業醫師判斷並找到最適合的選擇，手術後也需要遵照醫囑仔細照護、追蹤觀察。

牙周病 牙齒 醫師

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