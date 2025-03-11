健康主題館／5招改善「春困」 去濕健脾兼養肝

春天天氣多變化，近期更是多雨、風大、濕氣重，讓許多人出現睡不飽、頭暈、疲累、嗜睡等症狀，小心是「春困」上身。中醫師吳明珠說，時序進入春天，但氣候仍是春、冬季節交替之際，身體免疫力正在調整，這時節常下雨，人體感覺被濕氣侵犯，容易感冒、脾胃不好、肝火旺，出現濕困的「春困」現象，建議多吃綠色蔬果、多運動、睡眠充足，可去濕健脾又養肝。

怕冷易累嗜睡 都是症狀

吳明珠說，春天氣溫較冬天回升，但易受到下雨、濕氣影響，人的脾胃及血液循環不佳，若脾經陽氣不足，就無法代謝體內蓄積的濕氣，尤其老年人的脾胃較虛弱、循環差、大腦供氧量不足，容易出現怕冷、易累、頭昏、嗜睡等「春困」症狀。

吳明珠說，春天對應臟腑是「肝」，肝在五行中對應「木」，木即是所謂的肝經，與情緒、內分泌、緊張、焦慮有關，因此，春天宜養肝，可以改善春困的不適症狀。

薄荷紫蘇泡茶 提振精神

中醫師公會全聯會常務理事、中醫師陳潮宗說，現在正值季節轉變，許多人有「春困」的感覺，當感覺疲倦、嗜睡時，建議可以將薄荷葉、紫蘇葉泡茶飲用，提振精神，平時則要多活動、伸展身體，並保持睡眠充足，以遠離疲倦感。

預防改善春困，吳明珠建議5種良方

1.多吃綠色蔬菜

春天飲食宜清淡，多吃綠色蔬菜。圖／AI生成

春天肝火上升，常有血壓高、口乾舌燥等症狀，此時必須清肝、疏肝理氣，補肝血肝氣。飲食宜清淡，多吃綠色蔬菜，如地瓜葉、芹菜等，蔥、薑、蒜等辛香料也可以多吃，幫助血液循環。但要少吃太油膩及辛辣食物，如麻辣鍋、羊肉爐、十全大補湯等，因飲食太燥熱，會導致肝臟代謝不佳。

2.多到戶外踏青

春天宜爬山賞花、多看綠色景色，活動筋骨可助肝經運行。本報資料照片

春天要「養陽」，宜盡量到郊外踏青，爬山或賞花、多看綠色的景色，活動筋骨，可幫助肝經運行，有利精神放鬆，消除視覺疲勞，也能產生愉快的心情。

3.多運動

早上做伸展操或快走運動，可疏經活血，排掉體內的廢氣。圖／123RF

一日之計在於晨，早上的專注力最集中，建議做伸展操或快走運動，可以疏經活血，幫助排掉體內的廢氣。但春天的清晨有時氣溫偏涼，記得外出時，可以多添加一件薄外套。

4.充足睡眠

養肝睡眠充足最重要，每晚最好11點前入睡，睡足6至8小時。圖／123RF

養肝睡眠充足最重要，養成早睡早起習慣，有好的睡眠品質，每天晚上最好11點前入睡，睡足6至8小時。中醫理論，晚上11點到隔日凌晨1點氣血走膽經、1點至3點是走肝經，最晚不要超過凌晨1點入睡，此時讓肝好好休息，才不會因缺氧而嗜睡。

5.按壓3穴位

百會穴位於頭頂正中線及兩耳連線的交會處。本報資料照片

太衝穴：位於腳背大拇指和第二拇指骨中凹陷處，肝經的起始穴，可以在泡腳時順便按壓。具疏理肝氣、清熱明目、舒緩情緒、助眠等功效。

百會穴：位於頭頂正中線及兩耳連線的交會處，具安神、助眠、緩解頭痛等效果。

迎香穴：在臉部鼻翼外緣中點旁，鼻唇溝中凹陷的地方，具有保養呼吸道、緩解鼻塞、改善鼻過敏等作用。