巧用荷爾蒙療法 緩解更年期症候群

更年期是婦女的生理狀態由生育期進入停止生育（停經）的一個生命階段，台灣女性自然的停經年齡大部分在45至55歲之間，此時因卵巢功能減退，使得雌激素分泌減少，當女性荷爾蒙減少之後，神經系統與內分泌失去平衡，會造成一連串不適症狀，統稱為「更年期症候群」。

更年期的不適症狀，常見熱潮紅、盜汗、心悸、失眠、陰道乾澀等。如果察覺不適症狀對身心狀態造成影響時，可先進行自我評估，若僅是偶發現象，可由飲食、運動、正常作息及情緒管理來舒緩；倘若症狀嚴重影響日常生活，建議尋求醫療協助、經醫師評估是否需要藥物治療。

在藥物治療方面，荷爾蒙補充療法可有效改善熱潮紅、盜汗、失眠、心悸、陰道萎縮乾澀的症狀，也可以降低骨質疏鬆症及罹患大腸癌的風險。大多數女性無須過於擔心，「短期、低劑量」使用荷爾蒙補充療法是可以考量的選擇，並且可以有效提升生活品質。

部分研究指出，使用荷爾蒙超過5年以上的女性，可能增加心血管疾病及乳癌發生的風險，因此在進行荷爾蒙治療前必須先評估考量。如有乳癌病史或家族史、冠狀動脈心臟疾病病史、靜脈栓塞疾病或是中風病史等高風險群的婦女，則不適合使用荷爾蒙補充療法。

當開始用藥後，應每6個月諮詢醫師並評估藥品的需求、每年進行骨質密度、心臟疾病、乳癌的健康檢查。荷爾蒙治療用藥需看診由醫師開立處方，並按醫囑用藥，不可隨意改變劑量或自行停藥。

臨床上發現，民眾可能因擔心荷爾蒙藥物副作用、自覺症狀改善、用藥治療無效或藥品過多，而終止荷爾蒙治療。對於適不適合使用、停藥時機有疑慮，應經由專科醫師審慎評估，將自己的擔憂與醫療人員溝通，以提升藥品治療效益並將副作用降至最低。

除了藥物之外，多與家人或朋友溝通、建立規律運動的習慣、補充適當營養與維生素，也是擺脫更年期不適的好方法。適時調整生活步調及情緒節奏，與身心狀態和平相處，有助順利渡過這段過渡期，迎面熟齡的蛻變。