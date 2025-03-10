快訊

南華早報：川普最快下月訪中 會見習近平

獨／民眾氣炸！台鐵晚間10時還「大誤點逾1小時」 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／民眾氣炸！台鐵晚間10時還「大誤點逾1小時」 原因曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天各地幾乎為好天氣，但台鐵北上列車直到晚間近10時仍延誤逾1小時，台鐵表示，因受到雙溪至三貂嶺間上午貨物列車出軌、下午路段號誌故障影響，北上列車均延誤，預估晚間11時才能恢復正常。圖為今晚間列車延誤情況。圖／吳小姐提供
今天各地幾乎為好天氣，但台鐵北上列車直到晚間近10時仍延誤逾1小時，台鐵表示，因受到雙溪至三貂嶺間上午貨物列車出軌、下午路段號誌故障影響，北上列車均延誤，預估晚間11時才能恢復正常。圖為今晚間列車延誤情況。圖／吳小姐提供

台鐵列車又延誤逾1小時，今晚間有民眾搭乘台鐵欲返家時發現，往北的列車均延誤超過1小時，質疑台鐵處理效率不佳，今早雙溪至三貂嶺間的貨車列車出軌意外，竟一路影響至晚間近10時。台鐵表示，雙溪至三貂嶺間因下午東正線也出現路段號誌故障情況，才讓後續列車全卡住，預估晚間11時才能恢復正常運行。

今天早上10時54分，台鐵7501次貨物列車行經雙溪至三貂嶺間西正線（K20+200處）時，後部守車兩軸出軌，台鐵接獲通報後，即刻成立公司本部一級應變小組，並從七堵機務段調派搶修車前往現場搶修。而雙溪至三貂嶺間以東正線單線雙向行車，行經該路段列車平均延誤5至10分鐘。

台鐵說明，由於發生在營運正線上，運安會獲報指派5位調查官至現場，進行現場勘查及資料蒐集，依「運輸事故調查法認定屬重大鐵道事故，已立案調查。

運安會執行長林沛達表示，針對貨物列車出軌一案，已派員會同鐵道局、台鐵公司前往現場進行調查及搜集資料，釐清出軌點及列車受損情況，之後也會進行現場人員訪談、向各單位確認資料是否正確目前尚未得知出軌原因。

沒想到，下午5時許雙溪至三貂嶺間也發生路段號誌故障，一時間東西正線全卡住，台鐵表示，已在晚間6時許恢復正常營運，但由於雙溪至三貂嶺間全線今傍晚一度全卡住，雖緊急恢復運行，但後續列車仍大受影響，直到目前為止，北上列車仍有延誤逾1小時的情況。

台鐵表示，目前雙溪至三貂嶺間西正線仍還在修復當中，預估延誤情況要到晚間11時才會恢復正常，但也保證雙溪至三貂嶺間西正線明天會正常運行。

今天各地幾乎為好天氣，但台鐵北上列車直到晚間近10時仍延誤逾1小時，台鐵表示，因受到雙溪至三貂嶺間上午貨物列車出軌、下午路段號誌故障影響，北上列車均延誤，預估晚間11時才能恢復正常。圖為今晚間列車延誤情況。圖／吳小姐提供
今天各地幾乎為好天氣，但台鐵北上列車直到晚間近10時仍延誤逾1小時，台鐵表示，因受到雙溪至三貂嶺間上午貨物列車出軌、下午路段號誌故障影響，北上列車均延誤，預估晚間11時才能恢復正常。圖為今晚間列車延誤情況。圖／吳小姐提供
今天各地幾乎為好天氣，但台鐵北上列車直到晚間近10時仍延誤逾1小時，台鐵表示，因受到雙溪至三貂嶺間上午貨物列車出軌、下午路段號誌故障影響，北上列車均延誤，預估晚間11時才能恢復正常。圖為今晚間列車延誤情況。圖／吳小姐提供
今天各地幾乎為好天氣，但台鐵北上列車直到晚間近10時仍延誤逾1小時，台鐵表示，因受到雙溪至三貂嶺間上午貨物列車出軌、下午路段號誌故障影響，北上列車均延誤，預估晚間11時才能恢復正常。圖為今晚間列車延誤情況。圖／吳小姐提供

台鐵 鐵道

延伸閱讀

司機偷勤不實驗收業者省下違約金 運安會2人判刑

台鐵貨物列車出軌 無人傷亡 但雙溪、三貂嶺間列車延誤

列車經雙溪到三貂嶺「後部守車兩軸出軌」台鐵緊急搶修

泰國南部傳連環炸彈攻擊！一夜多起爆炸 至少5死13傷

相關新聞

好天氣剩2天！周四恐有雷雨 最冷時間曝「低溫僅12度」

本周三前各地溫暖如夏、天氣穩定，中央氣象署預報員李名翔表示，明後2天各地氣溫還可達25度以上，中南部白天高溫甚至高達30...

獨／民眾氣炸！台鐵晚間10時還「大誤點逾1小時」 原因曝光

台鐵列車又延誤逾1小時，今晚間有民眾搭乘台鐵欲返家時發現，往北的列車均延誤超過1小時，質疑台鐵處理效率不佳，今早雙溪至三...

分級醫療須擴大基層診所補助 張鴻仁：才能接得起病人

醫院急診壅塞，衛福部呼籲落實分級醫療及轉診制度。家庭醫學醫學會及專家提出建言，白天上班時段至醫院急診就醫者，應再增加部分...

立委批香蕉貴 農業部：復耕並研發矮性品種抵強風

去年多颱，香蕉嚴重受損單價高，有立委質疑「是遇到詐騙嗎」。農業部今天表示，正在復耕，同時台灣香蕉研究所已在研發矮性品種，...

交通部稱花東快沒退回 花蓮縣長徐榛蔚重申中央正視交通平權

交通部公路局今年初送「花東快速公路」可行性評估審查，2月底被交通部退回，卻因造價金額高達3614億元，引起花蓮地方不滿。...

台日友好 日本311大地震14週年感謝台灣活動

日本311大地震滿14週年，由日本在臺留學生組成的「謝謝臺灣活動實行委員會」以及台北旭日扶青社，昨天於新北市淡水區老街廣場，舉辦一場謝謝台灣活動，而日台交流協會代表更出席，感謝過去台灣給予日本很多幫助，在活動現場，不僅有精彩的太鼓表演，還有開放讓民眾穿上日本浴衣，體驗日本文化，內容相當豐富。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。