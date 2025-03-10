獨／民眾氣炸！台鐵晚間10時還「大誤點逾1小時」 原因曝光

台鐵列車又延誤逾1小時，今晚間有民眾搭乘台鐵欲返家時發現，往北的列車均延誤超過1小時，質疑台鐵處理效率不佳，今早雙溪至三貂嶺間的貨車列車出軌意外，竟一路影響至晚間近10時。台鐵表示，雙溪至三貂嶺間因下午東正線也出現路段號誌故障情況，才讓後續列車全卡住，預估晚間11時才能恢復正常運行。

今天早上10時54分，台鐵7501次貨物列車行經雙溪至三貂嶺間西正線（K20+200處）時，後部守車兩軸出軌，台鐵接獲通報後，即刻成立公司本部一級應變小組，並從七堵機務段調派搶修車前往現場搶修。而雙溪至三貂嶺間以東正線單線雙向行車，行經該路段列車平均延誤5至10分鐘。

台鐵說明，由於發生在營運正線上，運安會獲報指派5位調查官至現場，進行現場勘查及資料蒐集，依「運輸事故調查法認定屬重大鐵道事故，已立案調查。

運安會執行長林沛達表示，針對貨物列車出軌一案，已派員會同鐵道局、台鐵公司前往現場進行調查及搜集資料，釐清出軌點及列車受損情況，之後也會進行現場人員訪談、向各單位確認資料是否正確目前尚未得知出軌原因。

沒想到，下午5時許雙溪至三貂嶺間也發生路段號誌故障，一時間東西正線全卡住，台鐵表示，已在晚間6時許恢復正常營運，但由於雙溪至三貂嶺間全線今傍晚一度全卡住，雖緊急恢復運行，但後續列車仍大受影響，直到目前為止，北上列車仍有延誤逾1小時的情況。

台鐵表示，目前雙溪至三貂嶺間西正線仍還在修復當中，預估延誤情況要到晚間11時才會恢復正常，但也保證雙溪至三貂嶺間西正線明天會正常運行。