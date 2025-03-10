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分級醫療須擴大基層診所補助 張鴻仁：才能接得起病人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
前健保局總經理張鴻仁說，衛福部應試算會有多少病人轉至基層診所，再加碼給予挹注，讓基層診所接得住病人。本報資料照片
前健保局總經理張鴻仁說，衛福部應試算會有多少病人轉至基層診所，再加碼給予挹注，讓基層診所接得住病人。本報資料照片

醫院急診壅塞，衛福部呼籲落實分級醫療及轉診制度。家庭醫學醫學會及專家提出建言，白天上班時段至醫院急診就醫者，應再增加部分負擔，「讓民眾真的有感」，衛福部也應試算有多少病人由醫學中心轉至基層診所，再加碼給予挹注，讓基層診所接得住病人。

前健保局總經理張鴻仁說，衛福部期望醫學中心下轉穩定慢性病人到基層診所，但目前西醫基層總額已經確定下，要診所接更多的病人，若沒有給予更多挹注，勢必稀釋健保點值，「西醫基層又要如何接得住病人」，呼籲衛福部應試算會有多少病人轉至基層診所，再加碼給予挹注。

張鴻仁說，為讓基層診所接得起病人，衛福部應整合基層醫療群，讓其可以針對三高病人進行抽血檢查，建立送檢、品質監控制度，或對簡單外傷病人進行包紮等處理，讓民眾知道有醫療需求時，可以到住家附近的診所就醫，若診所基本服務類似大醫院時，民眾何須到大醫院就醫。

家庭醫學醫學會理事長黃振國說，該診所自行配置一台心電圖儀器，可為病人及時檢查心臟，抱持著「一年可以救一個病人，我就賺到的想法」照顧病人，健保署應思考給予補助，幫助病人，而不是看著病人心肌梗塞倒下等待急救。

黃振國指出，落實分級醫療，建議白天上班時段至醫院急診就醫者，應再增加部分負擔，「讓民眾真的有感」，但經診斷為一、二級急重症患者予以退費，並限制醫學中心開設假日門診及夜診。

面對急診壅塞、分級醫療等議題，各界提出許多意見，衛福部健保署表示，為保障民眾健康，將持續收集相關意見，作為未來精進政策的參考。衛福部次長林靜儀也說，許多意見都須通盤考量，還要與各層級醫院討論須全面性配套處理。

健保署 衛福部 醫學中心

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