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立委批香蕉貴 農業部：復耕並研發矮性品種抵強風

中央社／ 台北10日電
去年多颱，香蕉嚴重受損單價高，有立委質疑「是遇到詐騙嗎」。圖為台北果菜市場2月14日香蕉平均交易價格每公斤166元，創下歷年新高，中南部市場零售價每台斤也突破80元。聯合報系記者陳雅玲／攝影
去年多颱，香蕉嚴重受損單價高，有立委質疑「是遇到詐騙嗎」。圖為台北果菜市場2月14日香蕉平均交易價格每公斤166元，創下歷年新高，中南部市場零售價每台斤也突破80元。聯合報系記者陳雅玲／攝影

去年多颱，香蕉嚴重受損單價高，有立委質疑「是遇到詐騙嗎」。農業部今天表示，正在復耕，同時台灣香蕉研究所已在研發矮性品種，遇風災時，更有能力抵禦強風。

台灣香蕉近期價格上漲，有立委8日在臉書（Facebook）發文指出，買香蕉1斤新台幣100元，有人問她「是遇到詐騙嗎」，國民水果貴成進口高級價，「有看到政府在關心嗎？」

農業部說明，香蕉雖然高大，但卻是草本、淺根作物，去年連續多個颱風來襲，造成許多香蕉植株攔腰折斷、傾倒。

農業部指出，全台香蕉收穫面積約1.4萬公頃，其中約5200公頃受害，影響超過1/3的香蕉園，尤其以高雄、屏東重要產地受創最嚴重。

除了復耕中，農業部也在臉書分享影片說明，這幾年財團法人台灣香蕉研究所正致力於研發矮性品種香蕉，相較於一般品種可以長到270至300公分，矮性品種僅200至230公分，遇到風災，更有能力抵禦強風。

農糧署副署長姚志旺已說明，復耕約需1年。農業部重申，多數人可能不知道，香蕉從種植到採收，至少要10個月以上，面對颱風、寒害都會影響到香蕉的生長及產量，台灣各地之所以能一年四季都吃到香蕉，都是靠蕉農調節產期的成果。

農業部呼籲民眾持續支持國產香蕉，給蕉農鼓勵與感謝，並多點耐心，等待植株長大、重新茁壯、收成。

詐騙 農業部 香蕉

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