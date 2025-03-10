聽新聞
0:00 / 0:00
好天氣剩2天！周四恐有雷雨 最冷時間曝「低溫僅12度」
本周三前各地溫暖如夏、天氣穩定，中央氣象署預報員李名翔表示，明後2天各地氣溫還可達25度以上，中南部白天高溫甚至高達30度，但周四起隨著2波鋒面陸續通過，加上大陸冷氣團南下影響，各地開始轉為有雨天氣，溫度逐漸下滑，周日至下周一清晨最冷，低溫下探12度。
李名翔說，明後2天（11、12日）各地天氣多雲到晴，僅東半部有零星降雨，而台灣北方水氣增多，清晨至傍晚期間，北部、中部山區也有降雨機會。
周四（13日）第1波鋒面快速通過，雖降溫不明顯，但各地將轉為短暫陣雨的天氣，尤其迎風面的基隆北海岸、西半部可能有雷雨發生，北部地區也易有較大雨勢。
周五（14日）第2波鋒面接近、周六（15日）通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，西半部、南部山區有短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨；周日（16日）各地水氣仍偏多，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨。
溫度方面，李名翔指出，明後2天仍是溫暖穩定的天氣，各地白天高溫可達25、26度以上，中南部甚至高溫上看30度；周四雖有鋒面快速通過，但降溫較不明顯。
周五起北部溫度一路下滑，周五氣溫略降至23、24度，周六在降至22、23度，中南部受到的影響較小；周日起，受到大陸冷氣團南下影響，北部白天溫度一下降到16至18度，中部約20度，南部約24度。
李名翔提表示，這波大陸冷氣團預計影響至下周三（19日），但周日至下周一清晨（16、17日）最冷，北部低溫僅12至14度，其他地區約14、15度，後續雖持續受到大陸冷氣團影響，但各地水氣逐漸減少，且還可見到陽光，感受上稍微溫暖，但由於預報時間較晚，後續溫度還要再持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言