基隆捷運經費1200億遭打回票？交通部：是誤解

基隆市長謝國樑指出，基隆捷運建設主責的新北市捷運局，呈報中央總經費約1200億元才能興建完成，卻遭中央打回票。交通部今表示，是新北市政府誤解程序，新北市府目前是因循程序提報修正計畫，而非工程經費審議調整，強調「沒有中央打回票問題」，另提及若要調整經費或期程則有2方法可選擇。

基隆捷運橫跨台北市、新北市、基隆市，以八堵站為端點，往南至南港站，由新北市政府主責興建，核定經費696.89億元，目前正在辦理基本設計及經費審議。

基隆市議會臨時會今聚焦基隆捷運案，謝國樑會中表示，基隆捷運建設總經費從預估約新台幣697億元，去年調整至1093億元，而主責的新北市捷運局呈報中央約1200億元才能興建完成，「但遭中央打回票」，要求新北市捷運局須依原預算，也就是690餘億元興建完成。

對此，交通部鐵道局長楊正君澄清，是新北市政府誤解程序，並沒有中央打回票的問題；若要調整經費及期程，主責單位應提出修正計畫，而不是在工程經費審議階段更動。

楊正君進一步說明，基隆捷運計畫若要調整經費或期程，有2種方式選擇。第1個是先按照原流程進行，以696.89億元提報交通部，再轉工程會審議經費，接著發包工程、後續再辦理修正計畫，把不足部分補起來；第2個是暫停闖關工程會，先辦理修正計畫，修正後再報工程會審議經費。

楊正君重申，沒有1200億元打回票問題，計畫核定就是696.89億元，提報的是經費審議，而非修正計畫，如果報的是修正計畫，就會按程序辦理。